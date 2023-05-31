Атака дронов на Москву подрывает уверенность Путина в своей безнаказанности – Стратком
Атака дронов на Москву подрывает уверенность путинского режима в его безнаказанности, российская ПВО не готова защищать небо над РФ. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.
Кто именно запустил дроны – неизвестно, говорят в Страткоме, вероятно, это силы сопротивления путинскому режиму внутри РФ, деятельность которых приобретает серьезные обороты.
Атака, по информации Центра, была направлена на места обитания "элиты" РФ (Рублевка, Ново-Огарево, Барвиха, Горки), что вызвало явное одобрение среди простых россиян.
"Война, развязанная кремлем против Украины, возвращается обратно в Россию. Это закономерный и справедливый результат агрессии. Акция в Москве и пригороде пошатнула чувство безнаказанности у рашистов", – говорится в сообщении.
В Страткоме считают, что российское ПВО не готово защищать свое небо, ведь его ЗРК (С-300, С-400) отправлены для ракетных атак на украинские города и села, остатки ПВО защищают властную элиту.
"Кремль не имеет морального права заявлять о "терроризме" после начавшейся им террористической кампании против украинских городов и сел, во время которой уже погибли сотни мирных жителей", – отметил Стратком.
- Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные жители сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.
- 29 мая после дневного удара россиян баллистическими ракетами по Киеву глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал оккупантам, что они "очень скоро об этом пожалеют".
- Воздушные силы не комментируют происходящее в небе в Москве, заявил спикер ВС Юрий Игнат.
- Российский диктатор Владимир Путин заявил, что во время утренней атаки дронов на Москву и Московскую область система ПВО Москвы "сработала штатно, хотя есть над чем работать".
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