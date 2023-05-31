Атака дронов на Москву подрывает уверенность Путина в своей безнаказанности – Стратком

Атака дронов на Москву подрывает уверенность путинского режима в его безнаказанности, российская ПВО не готова защищать небо над РФ. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

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Кто именно запустил дроны – неизвестно, говорят в Страткоме, вероятно, это силы сопротивления путинскому режиму внутри РФ, деятельность которых приобретает серьезные обороты.

Атака, по информации Центра, была направлена на места обитания "элиты" РФ (Рублевка, Ново-Огарево, Барвиха, Горки), что вызвало явное одобрение среди простых россиян.

"Война, развязанная кремлем против Украины, возвращается обратно в Россию. Это закономерный и справедливый результат агрессии. Акция в Москве и пригороде пошатнула чувство безнаказанности у рашистов", – говорится в сообщении.

В Страткоме считают, что российское ПВО не готово защищать свое небо, ведь его ЗРК (С-300, С-400) отправлены для ракетных атак на украинские города и села, остатки ПВО защищают властную элиту.

"Кремль не имеет морального права заявлять о "терроризме" после начавшейся им террористической кампании против украинских городов и сел, во время которой уже погибли сотни мирных жителей", – отметил Стратком.

Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные жители сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.

29 мая после дневного удара россиян баллистическими ракетами по Киеву глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал оккупантам, что они "очень скоро об этом пожалеют".

Воздушные силы не комментируют происходящее в небе в Москве, заявил спикер ВС Юрий Игнат.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что во время утренней атаки дронов на Москву и Московскую область система ПВО Москвы "сработала штатно, хотя есть над чем работать".

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