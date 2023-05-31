Атака дронів на Москву підриває впевненість путінського режиму у своїй безкарності – СтратКом
Атака дронів на Москву підриває впевненість путінського режиму в його безкарності, російська ППО не готова захищати небо над РФ. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Хто саме запустив дрони – невідомо, кажуть у СтратКомі. Ймовірно, це сили опору путінському режиму всередині РФ, діяльність яких набуває серйозних обертів.
Атака, за інформацією Центру, була спрямована на місця проживання "еліти" РФ (Рубльовка, Ново-Огарьово, Барвиха, Горки), що викликало явне схвалення серед простих росіян.
"Війна, розв’язана Кремлем проти України, повертається в Росію. Це закономірний і справедливий результат агресії. Акція у Москві та передмісті похитнула відчуття безкарності у рашистів", – йдеться у повідомленні.
У СтратКомі вважають, що російська ППО не готова захищати своє небо, адже її ЗРК (С-300, С-400) відправлені для ракетних атак на українські міста і села, рештки ППО захищають владну еліту.
"Кремль не має морального права заявляти про "тероризм" після розпочатої ним терористичної кампанії проти українських міст і сіл, під час якої вже загинули сотні мирних мешканців", – зазначив СтратКом.
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