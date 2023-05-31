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Атака дронів на Москву підриває впевненість путінського режиму у своїй безкарності – СтратКом

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31.05.2023, 11:03
Атака дронів на Москву підриває впевненість путінського режиму у своїй безкарності – СтратКом - Фото
Путін (Фото: EPA)

Атака дронів на Москву підриває впевненість путінського режиму в його безкарності, російська ППО не готова захищати небо над РФ. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Хто саме запустив дрони – невідомо, кажуть у СтратКомі. Ймовірно, це сили опору путінському режиму всередині РФ, діяльність яких набуває серйозних обертів.

Атака, за інформацією Центру, була спрямована на місця проживання "еліти" РФ (Рубльовка, Ново-Огарьово, Барвиха, Горки), що викликало явне схвалення серед простих росіян.

"Війна, розв’язана Кремлем проти України, повертається в Росію. Це закономірний і справедливий результат агресії. Акція у Москві та передмісті похитнула відчуття безкарності у рашистів", – йдеться у повідомленні.

У СтратКомі вважають, що російська ППО не готова захищати своє небо, адже її ЗРК (С-300, С-400) відправлені для ракетних атак на українські міста і села, рештки ППО захищають владну еліту.

"Кремль не має морального права заявляти про "тероризм" після розпочатої ним терористичної кампанії проти українських міст і сіл, під час якої вже загинули сотні мирних мешканців", – зазначив СтратКом.

  • Вранці 30 травня в Москві та Підмосков'ї лунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про масований наліт невідомих безпілотників.
  • 29 травня після денного удару росіян балістичними ракетами по Києву глава української розвідки Кирило Буданов пообіцяв окупантам, що вони дуже скоро про це пошкодують.
  • Повітряні сили не коментують те, що відбувається в небі в Москві, заявив речник ПС Юрій Ігнат.
  • Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час ранкової атаки дронів на Москву та Московську область система ППО Москви "спрацювала штатно, хоча є над чим працювати". 

Читайте також: Москва. Безпілотники збивали неподалік Рубльовки та резиденції Путіна — карта нальоту

Вадим Ребрина
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