Атака дронів на Москву підриває впевненість путінського режиму у своїй безкарності – СтратКом

Атака дронів на Москву підриває впевненість путінського режиму в його безкарності, російська ППО не готова захищати небо над РФ. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

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Хто саме запустив дрони – невідомо, кажуть у СтратКомі. Ймовірно, це сили опору путінському режиму всередині РФ, діяльність яких набуває серйозних обертів.

Атака, за інформацією Центру, була спрямована на місця проживання "еліти" РФ (Рубльовка, Ново-Огарьово, Барвиха, Горки), що викликало явне схвалення серед простих росіян.

"Війна, розв’язана Кремлем проти України, повертається в Росію. Це закономірний і справедливий результат агресії. Акція у Москві та передмісті похитнула відчуття безкарності у рашистів", – йдеться у повідомленні.

У СтратКомі вважають, що російська ППО не готова захищати своє небо, адже її ЗРК (С-300, С-400) відправлені для ракетних атак на українські міста і села, рештки ППО захищають владну еліту.

"Кремль не має морального права заявляти про "тероризм" після розпочатої ним терористичної кампанії проти українських міст і сіл, під час якої вже загинули сотні мирних мешканців", – зазначив СтратКом.

Вранці 30 травня в Москві та Підмосков'ї лунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про масований наліт невідомих безпілотників.

29 травня після денного удару росіян балістичними ракетами по Києву глава української розвідки Кирило Буданов пообіцяв окупантам, що вони дуже скоро про це пошкодують.

Повітряні сили не коментують те, що відбувається в небі в Москві, заявив речник ПС Юрій Ігнат.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час ранкової атаки дронів на Москву та Московську область система ППО Москви "спрацювала штатно, хоча є над чим працювати".

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