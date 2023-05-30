Оппозиция ЮАР хочет юридически обязать власти арестовать Путина на саммите БРИКС

Парламентская оппозиция Южно-Африканской Республики заявила, что намерена юридически обязать власти арестовать российского диктатора Владимира Путина, если тот прилетит в ЮАР на саммит лидеров БРИКС в августе 2023 года. Об этом говорится в заявлении партии.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Крупнейшая оппозиционна партия ЮАР Демократический Альянс заявила, что направила официальное обращение в Верховный Суда Гутанга с требованием обязать власти страны исполнить ордер Международного уголовного суда и арестовать Путина как подозреваемого в причастности к военным преступлениям, если тот в любом качестве окажется на территории ЮАР.

Партия подчеркивает, что предпринимает этот шаг как "превентивный" для того, чтобы не повторилась ситуация с диктатором Судана Омаром аль-Баширом, которому в 2015 году из-за попустительства властей ЮАР удалось избежать ареста по аналогичному ордеру МУС.

Как сказано в заявлении, окружной прокурор уже направил в суд иск с требованием обеспечить точное выполнение процедур, предусмотренных законами и международными обязательствами ЮАР в том случае, если ЮАР получит требование МУС на задержание Путина во время его пребывания на территории страны.

Ранее в Mali Guardian появились сообщения, что ЮАР гарантирует дипломатический иммунитет участникам саммита БРИКС, но при этом МИД страны утверждал, что этот иммунитет не распространяется на ордер МУС и это якобы делает возможным арест Путина.

Этому разъяснению противоречило другое, опубликованное Bloomberg, согласно которому иммунитет распространяется на Путина как на участника саммита БРИКС, и не действует, если он окажется в ЮАР в любом другом качестве. Из этого следует, что власти ЮАР якобы не намерены арестовывать Путина, пока считают его участником саммита БРИКС (то есть, до его отлета за пределы юрисдикции ЮАР).

СПРАВКА. Дипломатический иммунитет – совокупность прав и привилегий, предоставленных дипломатическим руководителям и работникам дипломатических учреждений на территории конкретной страны, а также в странах их пребывания. Важнейшими дипломатическими иммунитетами и привилегиями являются: неприкосновенность дипломатических представительств и дипломатического персонала; неприкосновенность архивов, корреспонденции; иммунитет от юрисдикции и возможного привлечения дипломата к уголовной ответственности и т.д.

17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

12 апреля власти ЮАР назвали ордер на арест Путина "палкой в колесе" для процесса подготовки саммита БРИКС.

24 апреля президент ЮАР Рамафоса объявил о выходе своей страны из МУС, однако на следующий день его заявление опровергла его же администрация.

1 мая власти ЮАР предложили Путину присоединиться к саммиту по видеосвязи.

Читайте также: Новости из Гааги. В Киеве появится офис Международного уголовного суда

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.