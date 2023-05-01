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ЮАР нашла выход, как пригласить Путина на саммит БРИКС и не арестовать его – Sunday Times

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 11:31
ЮАР нашла выход, как пригласить Путина на саммит БРИКС и не арестовать его – Sunday Times - Фото
Сирил Рамафоса и Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Власти Южно-Африканской Республики якобы нашли вариант, как пригласить российского диктатора Владимира Путина на августовский саммит БРИКС и избежать его ареста. Об этом сообщает местное медиа Sunday Times со ссылкой на неназванных чиновников страны.

По данным издания, южноафриканское правительство заочно предупредило Кремль о том, что будет вынуждено арестовать Путина по ордеру Международного суда, если он появится в стране.

Собеседники журналистов сообщили, что нашли выход из сложившейся ситуации.

По их словам, Претория якобы ведет переговоры с Москвой и предлагает Путину принять участие в саммите БРИКС с помощью видеосвязи.

"Единственный вариант, который у нас есть, – это участие Путина в саммите с помощью Teams или Zoom из Москвы", – рассказал источник.

  • 17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой.
  • 12 апреля власти ЮАР назвали ордер на арест Путина "палкой в колесе" для процесса подготовки саммита БРИКС.
  • 24 апреля Рамафоса объявил о выходе своей страны из МКС. На следующий день эту информацию опровергла его администрация.

Читайте также: Новости из Гааги. В Киеве появится офис Международного уголовного суда

Мілана Головань
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