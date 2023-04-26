UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЮАР не выходит из Международного суда, это "ошибка" – администрация президента страны

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 10:38
ЮАР не выходит из Международного суда, это
Сирил Рамафоса (Фото: ЭРА)

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса объявил 24 апреля о намерении страны выйти из Международного уголовного суда, однако его администрация впоследствии опровергла эту информацию, ссылаясь на "ошибку" в коммуникации.

"Решение АНК (правящая партия Африканский национальный конгресс, – ред.) о выходе из Международного уголовного суда объясняется предвзятостью суда относительно определенных ситуаций", – сказал Рамафоса.

Администрация президента ЮАР на следующий день опубликовала официальное заявление, в котором опровергла эти слова.

Там подчеркнули, что ЮАР остается членом МУС и больше работает над законодательной поправкой, которая включила бы Римский устав во внутреннее законодательство страны.

"Президент хочет объяснить, что Южная Африка остается подписантом МУС. Это разъяснение произошло после ошибки в комментарии во время брифинга для медиа", – говорится в заявлении.

Именно в ЮАР должен пройти следующий саммит БРИКС в августе, к участию в котором был приглашен и российский диктатор Владимир Путин, на арест которого МКС ранее выдал ордер.

Саммиты БРИКС в ЮАР проходили в 2013 и 2018 годах, Путин участвовал в них.

СПРАВКА. ЮАР уже пыталась покинуть МКС в 2016 году, когда в страну приехал тогдашний президент Судана Омар аль-Башир, на арест которого тоже выдавали ордер. Тогда политик так и не был арестован. Но впоследствии суд ЮАР решил, что выход из МКС неконституционный.
  • 17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой.
  • 12 апреля 2023 года власти ЮАР назвали ордер на арест Путина "палкой в колесе" для процесса подготовки саммита БРИКС.

Читайте также: Новости из Гааги. В Киеве появится офис Международного уголовного суда

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин Сирил Рамафоса брикс ордер арест африка юар
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 