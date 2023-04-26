ЮАР не выходит из Международного суда, это "ошибка" – администрация президента страны
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса объявил 24 апреля о намерении страны выйти из Международного уголовного суда, однако его администрация впоследствии опровергла эту информацию, ссылаясь на "ошибку" в коммуникации.
"Решение АНК (правящая партия Африканский национальный конгресс, – ред.) о выходе из Международного уголовного суда объясняется предвзятостью суда относительно определенных ситуаций", – сказал Рамафоса.
Администрация президента ЮАР на следующий день опубликовала официальное заявление, в котором опровергла эти слова.
Там подчеркнули, что ЮАР остается членом МУС и больше работает над законодательной поправкой, которая включила бы Римский устав во внутреннее законодательство страны.
"Президент хочет объяснить, что Южная Африка остается подписантом МУС. Это разъяснение произошло после ошибки в комментарии во время брифинга для медиа", – говорится в заявлении.
Именно в ЮАР должен пройти следующий саммит БРИКС в августе, к участию в котором был приглашен и российский диктатор Владимир Путин, на арест которого МКС ранее выдал ордер.
Саммиты БРИКС в ЮАР проходили в 2013 и 2018 годах, Путин участвовал в них.
- 17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой.
- 12 апреля 2023 года власти ЮАР назвали ордер на арест Путина "палкой в колесе" для процесса подготовки саммита БРИКС.
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