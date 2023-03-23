UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новости из Гааги. В Киеве появится офис Международного уголовного суда

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 14:58
Новости из Гааги. В Киеве появится офис Международного уголовного суда - Фото
Фото: Офис генпрокурора

Генеральный прокурор Андрей Костин и секретарь Международного уголовного суда Питер Льюис подписали соглашение об открытии представительства в Украине. Об этом сообщил генпрокурор в Twitter.

Костин назвал подписание документа "еще одним шагом к обеспечению полной ответственности за международные преступления".

"Это только начало, но весомое начало. Убежден, мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных против Украины, не будут привлечены к ответственности. Включая высшее военно-политическое руководство преступного режима РФ, – сказал он.

Костин добавил, что надеется на дальнейшее сотрудничество в расследовании и преследовании преступлений России против Украины.

"Твердо верю, что наши совместные усилия помогут в развитии более справедливого мира", – подытожил он.

  • 28 февраля 2023 года прокурор МУС Карим Хан заявил, что в Гааге достаточно доказательств военных преступлений России от Украины, и ни одного – от России.
  • 17 марта министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил, что процесс против российского диктатора Владимира Путина в МУС в Гааге может потребовать много времени, но то же самое когда-то говорили о Югославии и о Руанде.

Читайте также: Трибунал должен состояться как можно быстрее: как наказать Россию за преступление агрессии и геноцид в Украине

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Андрей Костин договор военные преступления гаага международный уголовный суд питер льюис
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 