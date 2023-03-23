Новости из Гааги. В Киеве появится офис Международного уголовного суда

Генеральный прокурор Андрей Костин и секретарь Международного уголовного суда Питер Льюис подписали соглашение об открытии представительства в Украине. Об этом сообщил генпрокурор в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Костин назвал подписание документа "еще одним шагом к обеспечению полной ответственности за международные преступления".

"Это только начало, но весомое начало. Убежден, мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных против Украины, не будут привлечены к ответственности. Включая высшее военно-политическое руководство преступного режима РФ, – сказал он.

Костин добавил, что надеется на дальнейшее сотрудничество в расследовании и преследовании преступлений России против Украины.

"Твердо верю, что наши совместные усилия помогут в развитии более справедливого мира", – подытожил он.

28 февраля 2023 года прокурор МУС Карим Хан заявил, что в Гааге достаточно доказательств военных преступлений России от Украины, и ни одного – от России.

17 марта министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил, что процесс против российского диктатора Владимира Путина в МУС в Гааге может потребовать много времени, но то же самое когда-то говорили о Югославии и о Руанде.

Читайте также: Трибунал должен состояться как можно быстрее: как наказать Россию за преступление агрессии и геноцид в Украине

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.