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"Путин в Гааге – это нескоро, но то же говорили о Югославии" – глава минюста Британии видео

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 23:11
Доминик Рааб (фото – EPA)
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Процесс против российского диктатора Владимира Путина в Международном уголовном суде в Гааге может потребовать много времени, но то же самое когда-то говорили о Югославии и о Руанде. Об этом сказал министр юстиции Великобритании Доминик Рааб, сообщает The Guardian.

Рааб сказал, что "это будет, по-видимому, длительный процесс, однако то же самое говорили о Югославии и о Руанде, и многие из ответственных за совершенные там военные преступления в итоге оказались в суде".

Министр также пообещал содействие МУС при расследовании обвинений против Путина, в том числе в проведении экспертиз и опросе свидетелей вместе с коллегами из Нидерландов, и сказал, что "в ближайшее время Путину будет сложно путешествовать", поскольку страны-участницы конвенции о МУС обязаны его арестовать по ордеру суда.

Президент Владимир Зеленский сегодня сказал, что Международный уголовный суд "принял историческое решение, с которого начнется историческая ответственность" российских военных преступников.

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Сергій Бережний
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Великобританиявладимир путинмеждународный уголовный судДоминик Рааб
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