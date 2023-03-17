Процесс против российского диктатора Владимира Путина в Международном уголовном суде в Гааге может потребовать много времени, но то же самое когда-то говорили о Югославии и о Руанде. Об этом сказал министр юстиции Великобритании Доминик Рааб, сообщает The Guardian.

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Рааб сказал, что "это будет, по-видимому, длительный процесс, однако то же самое говорили о Югославии и о Руанде, и многие из ответственных за совершенные там военные преступления в итоге оказались в суде".

Министр также пообещал содействие МУС при расследовании обвинений против Путина, в том числе в проведении экспертиз и опросе свидетелей вместе с коллегами из Нидерландов, и сказал, что "в ближайшее время Путину будет сложно путешествовать", поскольку страны-участницы конвенции о МУС обязаны его арестовать по ордеру суда.

Президент Владимир Зеленский сегодня сказал, что Международный уголовный суд "принял историческое решение, с которого начнется историческая ответственность" российских военных преступников.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что решение МУС выдать ордера на арест Путина и Львовой-Беловой означает, что за пределами России они должны быть арестованы и переданы в суд.

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Сергій Бережний

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