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Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 20:56
Владимир Зеленский (фото – Офис президента)
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Сегодня Международный уголовный суд принял историческое решение, с которого начнется историческая ответственность российских военных преступников. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский сказал, что сегодня принято "историческое решение, с которого начнется историческая ответственность".

"Глава государства-террориста и еще одно должностное лицо России официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей – незаконном перемещении тысяч наших детей на территорию государства-террориста", – подчеркнул президент.

Он напомнил, что "в уголовных производствах, которые расследуются нашими стражами порядка, уже зафиксировано более 16 000 случаев принудительной депортации оккупантом украинских детей", хотя "реальное, полное количество депортированных может быть значительно больше".

Пока удалось вернуть чуть более 300 детей из всех, которые были украдены из Украины. "Очевидно, что мы должны вернуть всех", – сказал Зеленский.

Президент также отчитался о проведении заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

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Сергій Бережний
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Владимир Зеленскийвладимир путинмеждународный уголовный судвидеообращение
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