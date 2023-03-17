Сегодня Международный уголовный суд принял историческое решение, с которого начнется историческая ответственность российских военных преступников. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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Зеленский сказал, что сегодня принято "историческое решение, с которого начнется историческая ответственность".

"Глава государства-террориста и еще одно должностное лицо России официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей – незаконном перемещении тысяч наших детей на территорию государства-террориста", – подчеркнул президент.

Он напомнил, что "в уголовных производствах, которые расследуются нашими стражами порядка, уже зафиксировано более 16 000 случаев принудительной депортации оккупантом украинских детей", хотя "реальное, полное количество депортированных может быть значительно больше".

Пока удалось вернуть чуть более 300 детей из всех, которые были украдены из Украины. "Очевидно, что мы должны вернуть всех", – сказал Зеленский.

Президент также отчитался о проведении заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что решение МУС выдать ордера на арест Путина и Львовой-Беловой означает, что за пределами России они должны быть арестованы и переданы в суд.

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Сергій Бережний

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