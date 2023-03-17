На Ставке руководители разведки рассказали о планах и вероятных действиях оккупантов
Президент Владимир Зеленский в пятницу провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором руководители разведки рассказали о планах и вероятных действиях российских оккупантов в ближайшей и среднесрочной перспективе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал об общей ситуации на фронте. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили об обстановке на их направлениях. Отдельно члены Ставки остановились на ходе боевых действий в самых сложных точках фронта, сообщили в ОП.
Также на заседании руководители разведки рассказали о планах и возможных действиях противника в ближайшей и среднесрочной перспективе.
Кроме того, участники заседания были проинформированы о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб.
Также была рассмотрена актуальная внешнеполитическая ситуация в контексте отражения российского вторжения.
- На прошлом заседании члены Ставки единогласно решили продолжать операцию в Бахмуте.
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