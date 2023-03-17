Генштаб: Россия штурмует Бахмут, атакует у Кременной, Авдеевки и Марьинки – карта

Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, атакуют в районе Кременной, Авдеевки и Марьинки. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины утром 17 марта.

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Как отмечается, Россия не отказывается от своих намерений по оккупации Украины, продолжает вести наступательные действия, не считаясь с потерями.

В Генштабе сообщили, что основные усилия оккупанты сосредоточивают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил на них более 70 атак.

Авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять пунктов управления, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, две радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне пытаются прорвать оборону ВСУ. Вели безуспешные наступательные действия в районах Гряниковки, Кременной, Кузьмино, Верхнекаменного и Спорного.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать Бахмут. Отражены многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Бахмут, Ивановское и Григоровка.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки. На указанном участке фронта за прошедшие сутки больше всего атак враг совершил в районе Марьинки – 12. Все отбиты.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

16 марта спикер ВСУ сказал, что украинские воины неимоверными усилиями удерживают врага под Бахмутом, наносят ему колоссальные потери, и таким образом дают возможность своим побратимам в Украине и за границей проходить подготовку для будущего наступления.

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Наталія Медведєва

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