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Генштаб: Россия штурмует Бахмут, атакует у Кременной, Авдеевки и Марьинки – карта

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 06:40
Генштаб: Россия штурмует Бахмут, атакует у Кременной, Авдеевки и Марьинки – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, атакуют в районе Кременной, Авдеевки и Марьинки. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины утром 17 марта.

Как отмечается, Россия не отказывается от своих намерений по оккупации Украины, продолжает вести наступательные действия, не считаясь с потерями.

В Генштабе сообщили, что основные усилия оккупанты сосредоточивают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил на них более 70 атак.

Авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять пунктов управления, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, две радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне пытаются прорвать оборону ВСУ. Вели безуспешные наступательные действия в районах Гряниковки, Кременной, Кузьмино, Верхнекаменного и Спорного.

Генштаб: Россия штурмует Бахмут, атакует у Кременной, Авдеевки и Марьинки – карта

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать Бахмут. Отражены многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Бахмут, Ивановское и Григоровка.

Генштаб: Россия штурмует Бахмут, атакует у Кременной, Авдеевки и Марьинки – карта

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки. На указанном участке фронта за прошедшие сутки больше всего атак враг совершил в районе Марьинки – 12. Все отбиты.

Генштаб: Россия штурмует Бахмут, атакует у Кременной, Авдеевки и Марьинки – карта

Генштаб: Россия штурмует Бахмут, атакует у Кременной, Авдеевки и Марьинки – карта

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

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Наталія Медведєва
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