Оборонная операция в Бахмуте дает возможность ВСУ обучить бригады для наступления – спикер

Украинские воины неимоверными усилиями удерживают врага под Бахмутом, наносят ему колоссальные потери, и таким образом дают возможность своим побратимам в Украине и за границей проходить подготовку для будущего наступления. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Они истощают обескровливают врага, выбивают его боевую мощь в личном составе, в технике. Помимо боевой мощи, ломают еще и морально-психологическое состояние врага", – сказал Череватый.

Он добавил, что пока воины проводят оборонную операцию на Бахмутском направлении, их побратимы в Украине и за границей изучают новую технику и тактику боевых действий.

"И именно бойцами в первую очередь Бахмутского направления и в целом на Востоке готовится почва – когда будут готовы наши бригады, они смогут уверенно выйти на этого в значительной мере надломленного врага и гораздо быстрее выкинуть его за границы нашей страны", – сказа спикер ВСУ.

Британский военный инструктор рассказал, что, несмотря на языковой барьер, украинские артиллеристы, которые учатся в Великобритании, показали себя лучше, чем его британские курсанты. Об этом сообщает Суспильне.

Он подчеркнул, что ему нравится как украинские военные используют и адаптируют дроны для фиксирования целей.

"Мы также используем их, но я могу сказать, что украинцы – на другом, более высоком уровне. И это точно то, чему весь мир должен научиться у украинской армии", – сказал инструктор.

Он добавил, что украинские курсанты разворачивают пушки быстрее, чем британские.

ВСУ сковали россиян в Бахмуте, оккупанты достигли тактических успехов большой ценой, заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

В боях за Бахмут с мая 2022 года россияне потеряли до 30 000 человек убитыми и ранеными, продвинувшись на 25 километров, заявил представитель Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс в Вене.

ВСУ добились определенных успехов к северу от Бахмута, но ситуация вокруг города очень динамичная, заявила Маляр.

Читайте также: "Настоящий вестерн". Танк 28 ОМБр уничтожил пехоту, СПГ, блиндаж и РЭБ у Бахмута — видео

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.