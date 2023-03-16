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Британия: В боях за Бахмут Россия потеряла до 30 000 человек, они продвинулись на 25 км

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 06:24
Британия: В боях за Бахмут Россия потеряла до 30 000 человек, они продвинулись на 25 км - Фото
Боец ВСУ в Бахмуте (Фото: 93-я ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

В боях за Бахмут с мая 2022 года россияне потеряли до 30 000 человек убитыми и ранеными, продвинувшись на 25 километров. Об этом заявил представитель Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс в Вене, цитирует его Укринформ.

По его словам, за последнюю неделю на Донбассе продолжались ожесточенные бои, РФ ведет свое наступление и несет чрезвычайно большие потери.

Он отметил, что только с мая 2022 года в районе Бахмута было убито и ранено от 20 000 до 30 000 террористов группы Вагнера и кадровых российских военных. 

"Это огромные человеческие потери при общем продвижении приблизительно на 25 км", — сказал Стаббс.

Британец заявил, что на каждый оккупированный километр украинской земли россияне тратят более 800 человек убитыми и ранеными, большинство из которых — группа Вагнера. 

Также представитель Лондона подчеркнул, что формальному собственнику группы Вагнера Евгению Пригожину стает все сложнее пополнять запасы для того, что он сам называет "мясорубкой на востоке". 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

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Дмитро Гриниченко
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