Британия: В боях за Бахмут Россия потеряла до 30 000 человек, они продвинулись на 25 км
В боях за Бахмут с мая 2022 года россияне потеряли до 30 000 человек убитыми и ранеными, продвинувшись на 25 километров. Об этом заявил представитель Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс в Вене, цитирует его Укринформ.
По его словам, за последнюю неделю на Донбассе продолжались ожесточенные бои, РФ ведет свое наступление и несет чрезвычайно большие потери.
Он отметил, что только с мая 2022 года в районе Бахмута было убито и ранено от 20 000 до 30 000 террористов группы Вагнера и кадровых российских военных.
"Это огромные человеческие потери при общем продвижении приблизительно на 25 км", — сказал Стаббс.
Британец заявил, что на каждый оккупированный километр украинской земли россияне тратят более 800 человек убитыми и ранеными, большинство из которых — группа Вагнера.
Также представитель Лондона подчеркнул, что формальному собственнику группы Вагнера Евгению Пригожину стает все сложнее пополнять запасы для того, что он сам называет "мясорубкой на востоке".
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