Залужный: Операция украинских сил в Бахмуте имеет сверхважное стратегическое значение
14.03.2023, 16:44
Валерий Залужный (фото - пресс-служба ОП)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего, на котором было единогласно решено продолжать защищать Бахмут, рассказал о стратегическом значении этой операции.
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"Уважаю прочность, храбрость и несокрушимость наших воинов в Бахмуте. Оборонная операция на этом направлении имеет сверхважное стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в стойкости обороны всего фронта", – заявил Залужный.
Он поблагодарил всех защитников и защитниц Украины, которые дают достойный отпор оккупантам и приближают победу Украины.
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