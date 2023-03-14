Залужный: Операция украинских сил в Бахмуте имеет сверхважное стратегическое значение

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего, на котором было единогласно решено продолжать защищать Бахмут, рассказал о стратегическом значении этой операции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Уважаю прочность, храбрость и несокрушимость наших воинов в Бахмуте. Оборонная операция на этом направлении имеет сверхважное стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в стойкости обороны всего фронта", – заявил Залужный.

Он поблагодарил всех защитников и защитниц Украины, которые дают достойный отпор оккупантам и приближают победу Украины.

Читайте также: Залужный не попал в ловушку России в Бахмуте и не начал тратить резервы ВСУ – The Economist

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.