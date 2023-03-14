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Залужный: Операция украинских сил в Бахмуте имеет сверхважное стратегическое значение

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 16:44
Залужный: Операция украинских сил в Бахмуте имеет сверхважное стратегическое значение - Фото
Валерий Залужный (фото - пресс-служба ОП)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего, на котором было единогласно решено продолжать защищать Бахмут, рассказал о стратегическом значении этой операции.

"Уважаю прочность, храбрость и несокрушимость наших воинов в Бахмуте. Оборонная операция на этом направлении имеет сверхважное стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в стойкости обороны всего фронта", – заявил Залужный.

Он поблагодарил всех защитников и защитниц Украины, которые дают достойный отпор оккупантам и приближают победу Украины.

Читайте также: Залужный не попал в ловушку России в Бахмуте и не начал тратить резервы ВСУ – The Economist

Оксана Житнюк
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война бахмут Валерий Залужный
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