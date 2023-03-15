Минобороны: ВСУ добились некоторых успехов на севере от Бахмута. Процесс динамичный
Вооруженные Силы Украины добились некоторых успехов на севере от Бахмута, но ситуация вокруг города очень динамичная. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.
Она отметила, что есть некоторые успехи украинских воинов на север от города, но детали пока раскрывать нельзя.
"Есть динамика боевых действий, враг несет значительные потери. У них есть успехи, но они есть и у нас. ВСУ смогли сделать кое-что на севере, есть и положительная динамика", — сказала Маляр.
Замминистра подчеркнула, что Силы обороны делают все возможное для сдерживания противника и призвала доверять решениям военных.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего, на котором было единогласно решено продолжать защищать Бахмут, рассказал о стратегическом значении этой операции.
- Сырский заявил, что воины в Бахмуте дают Украине время на подготовку резервов, чтобы выбросить россиян за границу.
- Маляр о Бахмуте: Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа.
- На заседании Ставки 14 марта было единогласно решено продолжать оборонную операцию в Бахмуте.
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