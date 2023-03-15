Минобороны: ВСУ добились некоторых успехов на севере от Бахмута. Процесс динамичный

Вооруженные Силы Украины добились некоторых успехов на севере от Бахмута, но ситуация вокруг города очень динамичная. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, российские оккупанты атакуют Бахмут с нескольких направлений и пытаются окружить город, продолжаются ожесточенные бои.

Она отметила, что есть некоторые успехи украинских воинов на север от города, но детали пока раскрывать нельзя.

"Есть динамика боевых действий, враг несет значительные потери. У них есть успехи, но они есть и у нас. ВСУ смогли сделать кое-что на севере, есть и положительная динамика", — сказала Маляр.

Замминистра подчеркнула, что Силы обороны делают все возможное для сдерживания противника и призвала доверять решениям военных.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего, на котором было единогласно решено продолжать защищать Бахмут, рассказал о стратегическом значении этой операции.

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Дмитро Гриниченко

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