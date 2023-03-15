UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минобороны: ВСУ добились некоторых успехов на севере от Бахмута. Процесс динамичный

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 06:21
Минобороны: ВСУ добились некоторых успехов на севере от Бахмута. Процесс динамичный - Фото
Бойцы ВСУ в Бахмуте (Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

Вооруженные Силы Украины добились некоторых успехов на севере от Бахмута, но ситуация вокруг города очень динамичная. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

По ее словам, российские оккупанты атакуют Бахмут с нескольких направлений и пытаются окружить город, продолжаются ожесточенные бои. 

Она отметила, что есть некоторые успехи украинских воинов на север от города, но детали пока раскрывать нельзя. 

"Есть динамика боевых действий, враг несет значительные потери. У них есть успехи, но они есть и у нас. ВСУ смогли сделать кое-что на севере, есть и положительная динамика", — сказала Маляр. 

Замминистра подчеркнула, что Силы обороны делают все возможное для сдерживания противника и призвала доверять решениям военных. 

Оборона Бахмута (Карта: Military Land)

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего, на котором было единогласно решено продолжать защищать Бахмут, рассказал о стратегическом значении этой операции.

Читайте также: Залужный не попал в ловушку России в Бахмуте и не начал тратить резервы ВСУ – The Economist

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс минобороны бахмут Анна Маляр
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 