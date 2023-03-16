Танкисты 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожили пехоту, гранатометчиков, блиндаж и станцию радиоэлектронной борьбы россиян в районе Бахмута. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.
Военные заявляют, что танкисты 28 ОМБр при помощи аэроразведки подразделения командира с позывным "Курт" успешно уничтожают оккупантов.
На записи можно увидеть ликвидацию личного состава россиян, расчета станкового противотанкового гранатомета СПГ-9, блиндажа и станции РЭБ.
"Иногда охота на врага превращается в настоящий вестерн", — сказано в сообщении.
Согласно сообщениям на официальной странице 28-й бригады, ее воины несут службу на Бахмутском направлении.
Вооруженные Силы Украины сковали россиян в Бахмуте, оккупанты достигли тактических успехов большой ценой, заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
В боях за Бахмут с мая 2022 года россияне потеряли до 30 000 человек убитыми и ранеными, продвинувшись на 25 километров, заявил представитель Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс в Вене.
- Сырский заявил, что воины в Бахмуте дают Украине время на подготовку резервов, чтобы выбросить россиян за границу. Маляр о Бахмуте: Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа.
- На заседании Ставки 14 марта было единогласно решено продолжать оборонную операцию в Бахмуте.
- ВСУ добились определенных успехов к северу от Бахмута, но ситуация вокруг города очень динамичная, заявила Маляр.
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