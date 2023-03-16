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"Настоящий вестерн". Танк 28 ОМБр уничтожил пехоту, СПГ, блиндаж и РЭБ у Бахмута — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 09:56
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Танкисты 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожили пехоту, гранатометчиков, блиндаж и станцию радиоэлектронной борьбы россиян в районе Бахмута. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

Военные заявляют, что танкисты 28 ОМБр при помощи аэроразведки подразделения командира с позывным "Курт" успешно уничтожают оккупантов.

На записи можно увидеть ликвидацию личного состава россиян, расчета станкового противотанкового гранатомета СПГ-9, блиндажа и станции РЭБ.

"Иногда охота на врага превращается в настоящий вестерн", — сказано в сообщении. 

Согласно сообщениям на официальной странице 28-й бригады, ее воины несут службу на Бахмутском направлении.

Оборона Бахмута (Карта: Military Land)

Вооруженные Силы Украины сковали россиян в Бахмуте, оккупанты достигли тактических успехов большой ценой, заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

В боях за Бахмут с мая 2022 года россияне потеряли до 30 000 человек убитыми и ранеными, продвинувшись на 25 километров, заявил представитель Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс в Вене.

Читайте также: Залужный: Операция украинских сил в Бахмуте имеет сверхважное стратегическое значение

Дмитро Гриниченко
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