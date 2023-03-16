Генерал Милли: Бахмут надежно обороняется, ВСУ сковали россиян. У РФ есть небольшие успехи
Вооруженные Силы Украины сковали россиян в Бахмуте, оккупанты достигли тактических успехов большой ценой. Об этом заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге с главой Пентагона Ллойдом Остином.
"Обладая надежной обороной, Украина сковала российские силы в этом городе, и они требуют очень больших затрат от группы Вагнера и российских регулярных вооруженных сил", — сказал генерал.
Милли отметил, что в Бахмуте и вокруг него идут ожесточенные бои, россияне добиваются небольших тактических успехов, но ценой больших потерь.
Он подчеркнул, что союзники предпринимают значительные усилия по укреплению ВСУ с точки зрения оборудования, боеприпасов и обучения.
"Возросший украинский потенциал позволит украинскому руководству в будущем разработать и реализовать множество вариантов для достижения своих целей и доведения этой войны до успешного завершения", — резюмировал военачальник.
- Сырский заявил, что воины в Бахмуте дают Украине время на подготовку резервов, чтобы выбросить россиян за границу. Маляр о Бахмуте: Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа.
- На заседании Ставки 14 марта было единогласно решено продолжать оборонную операцию в Бахмуте.
- ВСУ добились определенных успехов к северу от Бахмута, но ситуация вокруг города очень динамичная, заявила Маляр.
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