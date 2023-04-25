В ЮАР захотели выйти из Международного уголовного суда после выдачи ордера на арест Путина

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что его правящая партия Африканский национальный конгресс приняла решение о том, что ЮАР должна выйти из Международного уголовного суда, который в прошлом месяце выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Об этом Рамафоса сказал во время общей пресс-конференции с прибывшим в ЮАР президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает AFP.

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В этом году в столице ЮАР Претории пройдет саммит блока Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, и ордер МУС означает, что Путина должны задержать в ЮАР в случае его прибытия. В этом году в столице ЮАР Претории пройдет саммит блока Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, и ордер МУС означает, что Путина должны задержать в ЮАР в случае его прибытия.

"Да, правящая партия приняла решение о том, что выход Южной Африки из МУС является благоразумным", – сказал Рамафоса.

Он отметил, что решение, принятое по итогам заседания Африканского национального конгресса в выходные, было принято "в основном" из-за того, что МУС якобы "несправедливо относится" к некоторым странам.

"Мы хотели бы, чтобы этот вопрос о несправедливом обращении был должным образом обсужден, но тем временем правящая партия еще раз решила, что должен быть выход", – сказал президент ЮАР.

В 2015 году в ЮАР отказались арестовать находившегося на территории страны президента Судана Омара аль-Башира, обвиняемого в организации геноцида в провинции Дарфур. В июле 2017-го председательствующий судья МУС заявил, что этим отказом ЮАР нарушила свои обязательства перед судом.

17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Более 40 стран мира поддержали ордер на арест российского диктатора и дали $4,9 млн для поддержки МУС в его расследованиях военных преступлений в Украине.

В правительстве ЮАР заявили, что "помнят о своих юридических обязательствах", связанных с ордером на арест Путина, но, по данным Bloonberg, в ЮАР начали искать способы избежать ареста, если диктатор РФ приедет туда на саммит БРИКС в августе.

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Оксана Житнюк

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