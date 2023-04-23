В Судане из тюрьмы сбежал бывший президент, которого собирались передать МУС

Бывший президент Судана Омар аль-Башир, который ожидал окончания второго судебного процесса над ним, сбежал из тюрьмы Кобер вместе с многими другими заключенными, его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает Sudan Post.

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Как сообщается, тюрьма Кобер, расположенная к северу от Хартума (столицы Судана), была атакована силами быстрого реагирования (RSF), которые ведут боевые действия против остальных регулярных войск Судана. В результате нападения освобождены заключенные, среди которых был, по-видимому, и бывший президент Судана Омар аль-Башир.

Издание пишет, что судьба и местонахождение бывшего президента сейчас неизвестны.

Омар аль-Башир был свергнут в результате военного переворота 11 апреля 2019 года. 14 декабря 2019 года он был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Второй судебный процесс над ним, по обвинению в незаконном захвате власти в 1989 году, пока не закончен. После его окончания власти Судана обещали передать аль-Башира Международному уголовному суду, который выдал два ордера на его арест – в 2009 году по обвинению в преступлениях против человечности и военных преступлениях и в 2010 году по обвинению в геноциде.

Уличные бои в Хартуме начались 15 апреля в результате разногласий между двумя местными военачальниками – генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагало. Они оба занимали высокие должности в военном правительстве Судана, сформированном после переворота 2019 года, свергшего многолетнего лидера страны Омара аль-Башира.

В результате Силы быстрого реагирования Судана (Rapid Support Forces, RSF) во главе с генералом Хамданом Дагалом выступили против действующего правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Судане уже погибли более 400 человек. Считается, что количество погибших намного больше.

Сергій Бережний

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