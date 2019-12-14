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Экс-президент Судана получил два года заключения: назвали причину

Экс-президент Судана получил два года заключения: назвали причину - Фото
Омар аль-Башир (фото - EPA)
14.12.2019, 15:53

Омар аль-Башир проведет два года в спецучреждении для пожилых заключенных

Бывший президент Судана Омар аль-Башир приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Такое решение принял суд сегодня в суданской столице Хартум, сообщает Deutsche Welle.

Поскольку аль-Баширу уже 75 лет, его отправят не в тюрьму, а в специальное государственное учреждение для пожилых заключенных. Изначально ему грозило лишение свободы сроком до десяти лет.

Приговор вступит в силу после того, как суд примет решение по другому делу против аль-Башира - о подстрекательстве к насилию и соучастии в убийстве демонстрантов.

  • 11 апреля командование армии Судана отстранило и арестовало пророссийского президента Омара аль-Башира, который правил 30 лет, и установило правление переходного военного совета.
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Судан омар аль-башир
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