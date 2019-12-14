Экс-президент Судана получил два года заключения: назвали причину

Омар аль-Башир (фото - EPA)

Бывший президент Судана Омар аль-Башир приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Такое решение принял суд сегодня в суданской столице Хартум, сообщает Deutsche Welle.

Поскольку аль-Баширу уже 75 лет, его отправят не в тюрьму, а в специальное государственное учреждение для пожилых заключенных. Изначально ему грозило лишение свободы сроком до десяти лет.

Приговор вступит в силу после того, как суд примет решение по другому делу против аль-Башира - о подстрекательстве к насилию и соучастии в убийстве демонстрантов.