Переворот в Судане: президент арестован, конституцию отменили

Министерство обороны Судана подтвердило, что президент Омар аль-Башир отстранен и арестован. Об этом сообщает Reuters.
Власть в стране переходит к временному военному совету. Также закрыты границы и воздушное сообщение.
Конституция страны отменена.
Ранее сегодня сообщалось, что командование армии Судана решило отстранить правившего почти 30 лет президента. Тот согласился уйти в отставку.
Также арестованы экс-министр обороны страны, действующий губернатор провинции Хартум Абдель Рахим Мохаммед Хуссейн, охрана президента, действующие и бывшие чиновники из окружения президента, в том числе глава президентской гвардии и глава партии Национальный конгресс.
Вчера в столице Судана Хартуме во время антиправительственных протестов погибли 11 человек, в том числе шесть представителей проправительственных сил. Для разгона демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ.