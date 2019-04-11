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11.04.2019, 15:25

Переворот в Судане: президент арестован, конституцию отменили

Переворот в Судане: президент арестован, конституцию отменили - Фото
Фото: EPA

Вся власть в Судане перешла ко временному военному совету

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Министерство обороны Судана подтвердило, что президент Омар аль-Башир отстранен и арестован. Об этом сообщает Reuters.

Власть в стране переходит к временному военному совету. Также закрыты границы и воздушное сообщение.

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Конституция страны отменена.

Ранее сегодня сообщалось, что командование армии Судана решило отстранить правившего почти 30 лет президента. Тот согласился уйти в отставку.

Также арестованы экс-министр обороны страны, действующий губернатор провинции Хартум Абдель Рахим Мохаммед Хуссейн, охрана президента, действующие и бывшие чиновники из окружения президента, в том числе глава президентской гвардии и глава партии Национальный конгресс.

Вчера в столице Судана Хартуме во время антиправительственных протестов погибли 11 человек, в том числе шесть представителей проправительственных сил. Для разгона демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ.

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Теги: переворот, Судан
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