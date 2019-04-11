В Судане произошел военный переворот, президента арестовали

Фото: EPA

В Судане сегодня, 11 апреля, прошла встреча командования армии страны, на которой военные решили отстранить многолетнего президента Омара аль-Башира и его окружение. Об этом сообщает Al-Hadath.

Группа военнослужащих сейчас находится в здании гостелерадиокомпании во втором по величине городе Судана - Омдурмане.

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По данным Al-Hadath, командование готовится сделать важное объявление в эфире, его обещают распространить в ближайшее время.

Вчера у столице Судана Хартуме во время антиправительственных протестов погибли 11 человек, в том числе шесть представителей проправительственных сил. Для разгона демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ.

Сейчас в Судане закрыт столичный аэропорт, арестован экс-министр обороны страны, действующий губернатор провинции Хартум Абдель Рахим Мохаммед Хуссейн. Местные СМИ сообщают также об аресте охраны президента и бывшего вице-президента страны Али Осман Таха.

По последним данным, президент Омар аль-Башир уже арестован. Также арестованы действующие и бывшие чиновники из окружения президента, в том числе глава президентской гвардии и глава партии Национальный конгресс.

Reuters позднее сообщил, что президент согласился оставить свой пост.

До разделения Судан являлся крупнейшей африканской страной, сейчас это третье по территории государство.