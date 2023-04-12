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Власти ЮАР назвали ордер на арест Путина "палкой в колесе" для саммита БРИКС

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 17:21
Власти ЮАР назвали ордер на арест Путина
Владимир Путин (Фото - EPA)

Власти Южноафриканской Республики назвали ордер на арест российского диктатора Владимира Путина "палкой в колесе" для процесса подготовки саммита БРИКС. Об этом сообщает The Guardian.

Ордер на арест Путина, выписанный Международным уголовным судом в Гааге, является существенной помехой для подготовки саммита БРИКС. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента страны Винсент Магвенья.

Магвенья сказал, что на запланированном саммите должны были присутствовать лидеры всех стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), однако теперь в механизм подготовки саммита бросили "гаечный ключ в виде ордера МУС". 

Поскольку ЮАР является подписантом Римского статута, ее власти обязаны арестовать Путина, если тот появится на территории страны. 

По словам Магвенья, эта ситуация "требует соотнесения разных обязательств" и сейчас идут консультации относительно того, как выходить из сложившейся ситуации.

"Как только обсуждения закончатся, будут сделаны необходимые разъяснения", – сказал пресс-секретарь президента ЮАР.

Ранее сообщалось, что правительство ЮАР не хотело бы задерживать Путина и консультировалось у юристов, можно ли уклониться от исполнения ордера.

  • 17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
  • Более 40 стран мира поддержали ордер на арест российского диктатора и дали $4,9 млн для поддержки МУС в его расследованиях военных преступлений в Украине.

Читайте также: "Это только начало": Официальные реакции на ордер на арест Путина

Сергій Бережний
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