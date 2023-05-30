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ЮАР обещает иммунитет участникам саммита БРИКС. Путина это не касается

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 12:23
ЮАР обещает иммунитет участникам саммита БРИКС. Путина это не касается - Фото
Владимир Путин и Сирил Рамафоса (Фото: BBC)

Южно-Африканская Республика предоставит дипломатический иммунитет участникам саммита БРИКС, к которому должен присоединиться российский диктатор Владимир Путин. МИД страны уверяет, что иммунитет не распространяется на ордера Международного уголовного суда, передает Mali Guardian.

В Министерстве иностранных дел объяснили, что предоставление иммунитетов – стандартная процедура, практикуемая ЮАР.

Дипломатические иммунитеты, говорят, предназначены для конференции, а не для конкретных лиц.

"Они предназначены для защиты конференции и ее участников от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции", – пояснили в ведомстве.

В ЮАР отметили, что дипломатический иммунитет "не отменяет ордеров, которые могли быть выданы любым международным трибуналом по отношению к любому участнику конференции".

Фактически это означает, что Путина, если тот посетит саммит БРИКС вживую, могут арестовать.

17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой.

Читайте также: Новости из Гааги. В Киеве появится офис Международного уголовного суда

Милана Головань
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