Южно-Африканская Республика предоставит дипломатический иммунитет участникам саммита БРИКС, к которому должен присоединиться российский диктатор Владимир Путин. МИД страны уверяет, что иммунитет не распространяется на ордера Международного уголовного суда, передает Mali Guardian.

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В Министерстве иностранных дел объяснили, что предоставление иммунитетов – стандартная процедура, практикуемая ЮАР.

Дипломатические иммунитеты, говорят, предназначены для конференции, а не для конкретных лиц.

"Они предназначены для защиты конференции и ее участников от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции", – пояснили в ведомстве.

В ЮАР отметили, что дипломатический иммунитет "не отменяет ордеров, которые могли быть выданы любым международным трибуналом по отношению к любому участнику конференции".

Фактически это означает, что Путина, если тот посетит саммит БРИКС вживую, могут арестовать.

17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой.

12 апреля власти ЮАР назвали ордер на арест Путина "палкой в колесе" для процесса подготовки саммита БРИКС.

24 апреля Рамафоса объявил о выходе своей страны из МКС. На следующий день эту информацию опровергла его администрация.

1 мая власти ЮАР предложили Путину присоединиться к саммиту видеосвязью.

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