ПАР обіцяє імунітет учасникам саміту БРІКС. Путіна це не стосується

Південно-Африканська Республіка надасть дипломатичний імунітет учасникам саміту БРІКС, до якого має долучитися російський диктатор Володимир Путін. МЗС країни запевняє, що імунітет не розповсюджується на ордери Міжнародного кримінального суду, передає Mali Guardian.

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У Міністерстві закордонних справ пояснили, що надання імунітетів – стандартна процедура, яку практикує ПАР.

Дипломатичні імунітети, кажуть там, призначені для конференції, а не для конкретних осіб.

"Вони призначені для захисту конференції та її учасників від юрисдикції країни, що приймає, на час проведення конференції", – пояснили у відомстві.

У ПАР зазначили, що дипломатичний імунітет "не скасовує ордерів, які могли бути видані будь-яким міжнародним трибуналом щодо будь-якого учасника конференції".

Фактично, це означає, що Путіна, якщо той відвідає саміт БРІКС наживо, можуть заарештувати.

ДОВІДКА. Дипломатичний імунітет — сукупність прав та привілеїв, наданих дипломатичним керівникам та працівникам дипломатичних установ на території конкретної країни, а також у країнах їхнього перебування. Найважливішими дипломатичними імунітетами та привілеями є: недоторканність дипломатичних представництв та дипломатичного персоналу; недоторканність архівів, кореспонденції; імунітет від юрисдикції та можливого притягнення дипломата до кримінальної відповідальності тощо.

17 березня 2023 року Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

12 квітня влада ПАР назвала ордер на арешт Путіна "палицею в колесі" для процесу підготовки саміту БРІКС.

24 квітня Рамафоса оголосив про вихід своєї країни з МКС. Наступного дня цю інформацію спростувала його адміністрація.

1 травня влада ПАР запропонувала Путіну доєднатися до саміту відеозв'язком.

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