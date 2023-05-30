Опозиція ПАР хоче юридично зобов'язати владу заарештувати Путіна на саміті БРІКС

Парламентська опозиція Південно-Африканської Республіки заявила, що має намір юридично зобов'язати владу заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо той прилетить до ПАР на саміт лідерів БРІКС у серпні 2023 року. Про це йдеться у заяві партії .

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Найбільша опозиційна партія ПАР Демократичний Альянс заявила, що направила офіційне звернення до Верховного Суду Гутанга з вимогою зобов'язати владу країни виконати ордер Міжнародного кримінального суду та заарештувати Путіна як підозрюваного у причетності до воєнних злочинів, якщо той у будь-якій якості опиниться на території ПАР.

Партія наголошує, що робить цей крок як "превентивний" для того, щоб не повторилася ситуація з диктатором Судану Омаром аль-Баширом, якому в 2015 році через потурання влади ПАР вдалося уникнути арешту за аналогічним ордером МКС.

Як сказано в заяві, окружний прокурор вже направив до суду позов із вимогою забезпечити точне виконання процедур, передбачених законами та міжнародними зобов'язаннями ПАР у тому випадку, якщо ПАР отримає вимогу МКС на затримання Путіна під час його перебування на території країни.

Раніше в Mali Guardian з'явилися повідомлення, що ПАР гарантує дипломатичний імунітет учасникам саміту БРІКС, але при цьому МЗС країни стверджувало, що цей імунітет не поширюється на ордер МКС і це нібито уможливлює арешт Путіна.

Цьому роз'ясненню суперечило інше, опубліковане Bloomberg, згідно з яким імунітет поширюється на Путіна як на учасника саміту БРІКС, і не діє, якщо він опиниться в ПАР у будь-якій іншій якості. З цього випливає, що влада ПАР нібито не має наміру заарештовувати Путіна, поки вважає його учасником саміту БРІКС (тобто, до його відльоту за межі юрисдикції ПАР).

ДОВІДКА. Дипломатичний імунітет — сукупність прав та привілеїв, наданих дипломатичним керівникам та працівникам дипломатичних установ на території конкретної країни, а також у країнах їхнього перебування. Найважливішими дипломатичними імунітетами та привілеями є: недоторканність дипломатичних представництв та дипломатичного персоналу; недоторканність архівів, кореспонденції; імунітет від юрисдикції та можливого притягнення дипломата до кримінальної відповідальності тощо.

17 березня 2023 року Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової.

12 квітня влада ПАР назвала ордер на арешт Путіна "палицею в колесі" для процесу підготовки саміту БРІКС.

24 квітня президент ПАР Рамафоса оголосив про вихід своєї країни з МКС, проте наступного дня його заяву спростувала його ж адміністрація.

1 травня влада ПАР запропонувала Путіну приєднатися до саміту з відеозв'язку.

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