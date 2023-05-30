Опозиція ПАР хоче юридично зобов'язати владу заарештувати Путіна на саміті БРІКС
Парламентська опозиція Південно-Африканської Республіки заявила, що має намір юридично зобов'язати владу заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо той прилетить до ПАР на саміт лідерів БРІКС у серпні 2023 року. Про це йдеться у заяві партії .
Найбільша опозиційна партія ПАР Демократичний Альянс заявила, що направила офіційне звернення до Верховного Суду Гутанга з вимогою зобов'язати владу країни виконати ордер Міжнародного кримінального суду та заарештувати Путіна як підозрюваного у причетності до воєнних злочинів, якщо той у будь-якій якості опиниться на території ПАР.
Партія наголошує, що робить цей крок як "превентивний" для того, щоб не повторилася ситуація з диктатором Судану Омаром аль-Баширом, якому в 2015 році через потурання влади ПАР вдалося уникнути арешту за аналогічним ордером МКС.
Як сказано в заяві, окружний прокурор вже направив до суду позов із вимогою забезпечити точне виконання процедур, передбачених законами та міжнародними зобов'язаннями ПАР у тому випадку, якщо ПАР отримає вимогу МКС на затримання Путіна під час його перебування на території країни.
Раніше в Mali Guardian з'явилися повідомлення, що ПАР гарантує дипломатичний імунітет учасникам саміту БРІКС, але при цьому МЗС країни стверджувало, що цей імунітет не поширюється на ордер МКС і це нібито уможливлює арешт Путіна.
Цьому роз'ясненню суперечило інше, опубліковане Bloomberg, згідно з яким імунітет поширюється на Путіна як на учасника саміту БРІКС, і не діє, якщо він опиниться в ПАР у будь-якій іншій якості. З цього випливає, що влада ПАР нібито не має наміру заарештовувати Путіна, поки вважає його учасником саміту БРІКС (тобто, до його відльоту за межі юрисдикції ПАР).
17 березня 2023 року Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової.
- 12 квітня влада ПАР назвала ордер на арешт Путіна "палицею в колесі" для процесу підготовки саміту БРІКС.
- 24 квітня президент ПАР Рамафоса оголосив про вихід своєї країни з МКС, проте наступного дня його заяву спростувала його ж адміністрація.
- 1 травня влада ПАР запропонувала Путіну приєднатися до саміту з відеозв'язку.
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