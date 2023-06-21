СБУ: Решение об аресте Путина и Львовой-Беловой — это только начало, открыто 92 000 дел

Служба безопасности с начала полномасштабного вторжения начала досудебное расследование почти в 92 000 уголовных производств, связанных с военной агрессией РФ против Украины. Из них продолжается следствие по около 43 000 дел, касающихся именно нарушений Россией законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Председатель СБУ Василий Малюк отметил, что расследование преступлений РФ чрезвычайно важно и для украинцев, и для всего мира.

По его словам, Служба не просто фиксирует эти преступления, а выполняет все необходимые процессуальные действия в рамках украинского законодательства, чтобы рано или поздно все российские преступники предстали перед судом.

В первую очередь это касается высшего военно-политического руководства РФ и командования армии.

По словам Малюка, сообщено о подозрении 448 военным преступникам из этой категории российских должностных лиц, в том числе более 25 командующим отдельными родами войск и армий.

Устанавливаются и конкретные исполнители преступлений, отметили в СБУ. К примеру, объявлено о подозрении командиру тяжелого бомбардировочного полка, полковнику Тимошину. Следователи СБУ установили, что он ответственен за ракетные удары по жилому дому в Днепре в январе этого года и по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге в июне 2022 года.

Всего в суд направлено 95 уголовных производств в отношении 142 человек из военно-политического руководства РФ, из которых уже осуждено 22, сообщили в спецслужбе.

"Решение Международного уголовного суда об аресте путина и львовой-беловой – это только начало. Мы должны обеспечить мощную доказательную базу, чтобы пройти этот путь полностью", – подчеркнул Малюк.

Он добавил, что к этой работе приобщаются и международные структуры, расследующие и отдельные кейсы, и "магистральное" производство о российской агрессии против Украины.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

Российский диктатор Путин может принять участие в саммите БРИКС в августе 2023 года. Парламентская оппозиция ЮАР хочет юридически обязать власти арестовать Путина.

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