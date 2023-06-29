Бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ за тиждень уразили 50 одиниць техніки російських окупантів. Відповідне відео поширили у відомстві.
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СБУ наводить такий список нових втрат росіян:
→ 5 танків;
→ 3 самохідних артилерійських установки "Гвоздика";
→ 2 зенітно-ракетні комплекси;
→ 2 гаубиці Д-30;
→ станція радіоелектронної боротьби;
→ 16 броньовиків;
→ 23 транспортні засоби;
→ 6 вогневих позицій і понад пів сотні ворогів.
Також у відомстві зазначили, що разом з артилеристами ЗСУ додатково було уражено 25 одиниць техніки, 5 складів з боєприпасами, 15 фортифікаційних споруд та 4 вогневі позиції.
Унаслідок спільної роботи було уражено ще 200 окупантів.
- 21 червня 2023 року з'явилось відео, на якому бійці контррозвідки СБУ знищують 21 одиницю техніки російських загарбників.
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