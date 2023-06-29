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Бійці СБУ за тиждень знищили 21 одиницю техніки РФ: три "Гвоздики" та станцію РЕБ – відео видео

Этот материал также доступен на русском
29.06.2023, 17:55
Відео: СБУ
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Бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ за тиждень уразили 50 одиниць техніки російських окупантів. Відповідне відео поширили у відомстві.

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СБУ наводить такий список нових втрат росіян: 

→ 5 танків;
→ 3 самохідних артилерійських установки "Гвоздика";
→ 2 зенітно-ракетні комплекси;
→ 2 гаубиці Д-30;
→ станція радіоелектронної боротьби;
→ 16 броньовиків;
→ 23 транспортні засоби;
→ 6 вогневих позицій і понад пів сотні ворогів.

Також у відомстві зазначили, що разом з артилеристами ЗСУ додатково було уражено 25 одиниць техніки, 5 складів з боєприпасами, 15 фортифікаційних споруд та 4 вогневі позиції.

Унаслідок спільної роботи було уражено ще 200 окупантів.

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Артем Джеріпа
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війнасбутехнікаЦСО Альфагвоздика
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