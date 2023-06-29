Бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ за тиждень уразили 50 одиниць техніки російських окупантів. Відповідне відео поширили у відомстві.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

СБУ наводить такий список нових втрат росіян:

→ 5 танків;

→ 3 самохідних артилерійських установки "Гвоздика";

→ 2 зенітно-ракетні комплекси;

→ 2 гаубиці Д-30;

→ станція радіоелектронної боротьби;

→ 16 броньовиків;

→ 23 транспортні засоби;

→ 6 вогневих позицій і понад пів сотні ворогів.

Також у відомстві зазначили, що разом з артилеристами ЗСУ додатково було уражено 25 одиниць техніки, 5 складів з боєприпасами, 15 фортифікаційних споруд та 4 вогневі позиції.

Унаслідок спільної роботи було уражено ще 200 окупантів.

21 червня 2023 року з'явилось відео, на якому бійці контррозвідки СБУ знищують 21 одиницю техніки російських загарбників.

Читайте також: СБУ затримала старшого сержанта Збройних Сил: Шпигував за літаками – фото листування

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.