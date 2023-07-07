На Запорожском направлении фронта бойцы 47 отдельной артиллерийской бригады ВСУ успешно применили ракетную систему M42 HIMARS против реактивной системы залпового огня российских оккупантов "Торнадо".
"HIMARS был крайне неприветлив к РСЗО "Торнадо", – подписали ролик с поражением техники врага бойцы ВСУ.
Разведывательный беспилотник Сил обороны снял, как российская 122-мм РСЗО на базе КамАЗ-5350 приехала и спряталась в край посадки. Далее видео показывает прилет туда (не более 5 м от цели) реактивного снаряда GMLRS.
Такой близкий прилет означает, что техника как минимум густо посечена осколками.
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По данным OSINT-канала WarArchive, это произошло предположительно 4 июля в оккупации около села Тарасовка между Пологами и Токмаком.
Оперативное командование "Запад" показало еще один эпизод применения HIMARS. В ролике снаряды американской системы в ходе контрбатарейной борьбы поражают самоходную артиллерийскую установку Мста-С, также спрятанную в посадке.
Первый удар пришелся рядом с САУ, второй – точно в цель.
Точно нельзя сказать, это эпизод с поражением одной САУ или двух в похожей обстановке.
- 16 июня 2023 года появилось видео, как утверждается, с уничтожением ударом HIMARS около ста оккупантов под Кременной.
- В конце июня в СБУ поделились видео с уничтожением 21 единицы техники врага за неделю.
- 4 июля Генштаб показал видео уничтожения артиллерией трех "Градов" россиян на Бахмутском направлении, которые обнаружили воины ССО.
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