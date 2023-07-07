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Американская РСЗО против российской: HIMARS сделал дуршлаг из "Торнадо" – видео видео

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07.07.2023, 12:33
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На Запорожском направлении фронта бойцы 47 отдельной артиллерийской бригады ВСУ успешно применили ракетную систему M42 HIMARS против реактивной системы залпового огня российских оккупантов "Торнадо".

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"HIMARS был крайне неприветлив к РСЗО "Торнадо", – подписали ролик с поражением техники врага бойцы ВСУ.

Разведывательный беспилотник Сил обороны снял, как российская 122-мм РСЗО на базе КамАЗ-5350 приехала и спряталась в край посадки. Далее видео показывает прилет туда (не более 5 м от цели) реактивного снаряда GMLRS.

Такой близкий прилет означает, что техника как минимум густо посечена осколками.

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По данным OSINT-канала WarArchive, это произошло предположительно 4 июля в оккупации около села Тарасовка между Пологами и Токмаком.

Оперативное командование "Запад" показало еще один эпизод применения HIMARS. В ролике снаряды американской системы в ходе контрбатарейной борьбы поражают самоходную артиллерийскую установку Мста-С, также спрятанную в посадке.

Первый удар пришелся рядом с САУ, второй – точно в цель. 

Точно нельзя сказать, это эпизод с поражением одной САУ или двух в похожей обстановке.

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Евгений Пилипенко
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