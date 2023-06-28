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Колишній голова Миколаївської окружної прокуратури отримав довічне за держзраду

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28.06.2023, 17:56
Колишній голова Миколаївської окружної прокуратури отримав довічне за держзраду - Фото
Геннадій Герман (Фото - Ніна Ляшонок / Ґраті)

Колишнього голову Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа засуджено до довічного ув'язнення за державну зраду. Про це повідомляє Служба безпеки України, не називаючи імені засудженого.

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Те, що йдеться саме про Геннадія Германа, випливає з публікацій Суспільне та Ґрати.

Германа визнано Приморським районним судом Одеси винним у державній зраді та засуджено до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляє СБУ, екскерівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із силовими структурами окупантів і передавав їм інформацію про оперативну обстановку в Миколаєві та області, списки загиблих військових та цивільних, місця розміщення полонених росіян, результати обстрілів Миколаєва, паролі на блокпостах.

Зрадника було викрито завдяки спецоперації, при якій йому були передані фіктивні списки загиблих військовослужбовців ЗСУ, які через кілька днів були зафіксовані у агента РФ, який також перебуває під наглядом.

Під час слідства підозрюваний визнав злочинну діяльність та дав свідчення, повідомляє СБУ.

  • 1 березня СБУ затримала у Миколаєві місцевого інструктора з тактичної підготовки однієї з громадських організацій, він підозрюється у роботі на ФСБ – нібито під прикриттям тренувань українських захисників чоловік збирав розвіддані про місця базування іноземного озброєння та склади з боєприпасами ЗСУ.
  • 24 березня у Миколаєві суд дав 11 років в'язниці інформатору, за наведеннями якої окупанти обстрілювали інфраструктурні об'єкти у місті, зокрема лікарні.
  • 15 квітня тривалий термін ув'язнення отримав коригувальник вогню російських окупантів, який наводив на Миколаїв ракети "Калібр".

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Сергій Бережний
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