Бывший глава Николаевской окружной прокуратуры получил пожизненное за госизмену

Бывший глава Николаевской окружной прокуратуры Геннадий Герман приговорен к пожизненному заключению за государственную измену. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, не называя имени осужденного.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

То, что речь идет именно о Геннадии Германе, следует из публикаций Суспільне и Ґрати.

Герман признан Приморским районным судом Одессы виновным в государственной измене и приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Как сообщает СБУ, экс-руководитель Николаевской окружной прокуратуры сотрудничал с силовыми структурами оккупантов и передавал им информацию об оперативной обстановке в Николаеве и области, списки погибших военных и гражданских, места размещения пленных россиян, результаты обстрелов Николаева, пароли на блокпостах.

Предатель был изобличен благодаря спецоперации, при которой ему были переданы фиктивные списки погибших военнослужащих ВСУ, которые через несколько дней были зафиксированы у находящегося под наблюдением агента РФ.

Во время следствия подозреваемый признал преступную деятельность и дал показания, сообщает СБУ.

1 марта СБУ задержала в Николаеве местного инструктора по тактической подготовке одной из общественных организаций, он подозревается в работе на ФСБ – якобы под прикрытием тренировок украинских защитников мужчина собирал разведданные о местах базирования иностранного вооружения и о складах с боеприпасами ВСУ.

24 марта в Николаеве суд дал 11 лет тюрьмы информатору, по наводкам которой оккупанты обстреливали инфраструктурные объекты в городе, в том числе больницы.

15 апреля длительный срок заключения получил корректировщик огня российских оккупантов, который наводил на Николаев ракеты "Калибр".

Читайте также: Николаевец просидит 15 лет за решеткой: "помог" России в 10 ракетных ударах – фото

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.