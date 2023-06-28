UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бывший глава Николаевской окружной прокуратуры получил пожизненное за госизмену

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2023, 17:56
Бывший глава Николаевской окружной прокуратуры получил пожизненное за госизмену - Фото
Геннадий Герман (Фото - Нина Ляшонок / Ґрати)

Бывший глава Николаевской окружной прокуратуры Геннадий Герман приговорен к пожизненному заключению за государственную измену. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, не называя имени осужденного. 

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

То, что речь идет именно о Геннадии Германе, следует из публикаций Суспільне и Ґрати

Герман признан Приморским районным судом Одессы виновным в государственной измене и приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Как сообщает СБУ, экс-руководитель Николаевской окружной прокуратуры сотрудничал с силовыми структурами оккупантов и передавал им информацию об оперативной обстановке в Николаеве и области, списки погибших военных и гражданских, места размещения пленных россиян,  результаты обстрелов Николаева, пароли на блокпостах.

Предатель был изобличен благодаря спецоперации, при которой ему были переданы фиктивные списки погибших военнослужащих ВСУ, которые через несколько дней были зафиксированы у находящегося под наблюдением агента РФ.

Во время следствия подозреваемый признал преступную деятельность и дал показания, сообщает СБУ.

  • 1 марта СБУ задержала в Николаеве местного инструктора по тактической подготовке одной из общественных организаций, он подозревается в работе на ФСБ – якобы под прикрытием тренировок украинских защитников мужчина собирал разведданные о местах базирования иностранного вооружения и о складах с боеприпасами ВСУ.
  • 24 марта в Николаеве суд дал 11 лет тюрьмы информатору, по наводкам которой оккупанты обстреливали инфраструктурные объекты в городе, в том числе больницы.

Читайте также: Николаевец просидит 15 лет за решеткой: "помог" России в 10 ракетных ударах – фото

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбуприговоргосизменаНиколаев
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 