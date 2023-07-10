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В Николаеве взрыв – били "баллистикой". Краматорск также перенес ракетный удар россиян

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 01:14
В Николаеве взрыв – били
Николаев с дрона (иллюстративный скриншот)

В первый час ночи 10 июля российские оккупанты нанесли ракетные удары по прифронтовому Краматорску, а затем — по Николаеву. Об этом известно по информации собеседников LIGA.net в городах, данным Воздушных сил и местных администраций.

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Несколько взрывов в Краматорске прогремели около 00:31 и дальше. За сутки до этого по городу в очередной раз ударили из комплексов С-300. Вероятно, в этот раз били теми же ракетами.

Вскоре после взрыва в Николаеве около 01:00 ночи глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким предположил, что террористы бьют ракетами из комплекса С-300.

Не исключено, что вместо ЗРК С-300 захватчики применили оперативно-тактический комплекс "Искандер". 

Новость дополняется...

В ожидании последствий в Краматорске и Николаеве, если о таких сообщат, посмотрите видео, как американский HIMARS сделал "дуршлаг" из российского комплекса РСЗО "Торнадо".

Смотрите фото: Этот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины. Сегодня он приехал и увидел их на фронте

Евгений Пилипенко
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войнакраматорсквзрывракетный ударС-300Николаев
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