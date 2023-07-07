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07.07.2023, 10:50

Цей депутат з Німеччини "вибивав" Leopard 2 для України. Сьогодні він приїхав на фронт – фото

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Цей депутат з Німеччини "вибивав" Leopard 2 для України. Сьогодні він приїхав на фронт – фотоЦей депутат з Німеччини "вибивав" Leopard 2 для України. Сьогодні він приїхав на фронт – фотоЦей депутат з Німеччини "вибивав" Leopard 2 для України. Сьогодні він приїхав на фронт – фотоЦей депутат з Німеччини "вибивав" Leopard 2 для України. Сьогодні він приїхав на фронт – фотоЦей депутат з Німеччини "вибивав" Leopard 2 для України. Сьогодні він приїхав на фронт – фотоЦей депутат з Німеччини "вибивав" Leopard 2 для України. Сьогодні він приїхав на фронт – фото
Цей депутат з Німеччини "вибивав" Leopard 2 для України. Сьогодні він приїхав на фронт – фотоЦей депутат з Німеччини "вибивав" Leopard 2 для України. Сьогодні він приїхав на фронт – фотоЦей депутат з Німеччини "вибивав" Leopard 2 для України. Сьогодні він приїхав на фронт – фотоЦей депутат з Німеччини "вибивав" Leopard 2 для України. Сьогодні він приїхав на фронт – фотоЦей депутат з Німеччини "вибивав" Leopard 2 для України. Сьогодні він приїхав на фронт – фотоЦей депутат з Німеччини "вибивав" Leopard 2 для України. Сьогодні він приїхав на фронт – фото
Цей депутат з Німеччини "вибивав" Leopard 2 для України. Сьогодні він приїхав на фронт – фотоЦей депутат з Німеччини "вибивав" Leopard 2 для України. Сьогодні він приїхав на фронт – фотоЦей депутат з Німеччини "вибивав" Leopard 2 для України. Сьогодні він приїхав на фронт – фотоЦей депутат з Німеччини "вибивав" Leopard 2 для України. Сьогодні він приїхав на фронт – фотоЦей депутат з Німеччини "вибивав" Leopard 2 для України. Сьогодні він приїхав на фронт – фотоЦей депутат з Німеччини "вибивав" Leopard 2 для України. Сьогодні він приїхав на фронт – фото

Німеччина може дати Силам оборони набагато більше танків Leopard 2, ніж вже зроблено за пів року з моменту ухвалення рішення про передання німецької бронетехніки; це потрібно терміново. До цього закликав у Facebook з південного фронту в Україні уряд канцлера Олафа Шольца член комітету Бундестагу з питань оборонної політики від Вільної демократичної партії Німеччини Маркус Фабер.

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Разом із французьким колегою Філіппом Фолліо (засновник партії Центристський альянс) німецький депутат, який свого часу служив в інженерно-танкових військах бундесверу, знову приїхав до України й зараз перебуває на фронті у Запорізькій області.

Вони поспілкувалися з екіпажами ЗСУ Gepard, Leopard 2 та колісних "танків" AMX-10RC, які вже побували в боях.

Фабер був одним із тих німецьких політиків, хто "вибивав" Leopard, БМП Marder та інше озброєння для ЗСУ, Фолліо – бронетехніку Франції.

"Приємно бачити Leopard 2 за роботою у Запорізькій області. Бригади дуже задоволені машиною. Два з шести "Лео" були пошкоджені в бою (міна, протитанкова зброя), але підлягали ремонту. Екіпажі не постраждали", – описав він ситуацію.

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Він зазначив, що українські танкісти, які були у підбитих машинах, використовували танки T-64 раніше "і знають, що не вижили б, якби наїхали на міну або потрапили під протитанкову зброю".

Фабер написав, що російські окупанти розглядають Leopard 2 "як важливу ціль, але поки що марно".

"18 танків із наших 328, які ми передали, дуже вибірково допомагають в Україні. Значно понад 5% наших бойових танків потрібно, щоб змінити ситуацію на фронті завдовжки понад 1300 км", – звернувся він до Шольца.

Єгор Чернєв, заступник голови комітету Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки, який супроводжував іноземних партнерів, написав, що їхня ціль – оцінити роботу західного озброєння та потреби ЗСУ і після повернення доповісти про це у своїх парламентах.

"Гості були в захваті від наших героїчних хлопців. Пообіцяли після повернення розгорнути у своїх парламентах нову кампанію з постачання Україні додаткової техніки. Минулого разу вони свого досягли, і покладаю на них великі надії. Парламентська дипломатія в дії", – зазначив Чернєв.

Фото: Facebook Фабера та Чернєва

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Євген Пилипенко
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Теги: війна, Німеччина, військова допомога, Франція, танк, бундесвер, маркус фабер, Leopard, Філіпп Фолліо
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