Міноборони Данії показало, як українські військові освоювали сучасні самохідні артилерійські установки Caesar. Повідомляється, що інструктори "в найкоротші терміни та в умовах великого цейтноту" навчили українців користуватися системами, які Данія подарувала Україні.

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19 січня данський уряд та парламент ухвалили рішення передати Україні всі 19 данських Сaesar. 20 квітня перші САУ було перекинуто до України. Раніше ці 32-тонні системи калібру 155 мм планувалося передати 1-й артилерійській дивізії ЗС Данії на початку 2023 року.

Тритижневий тренінг стартував у середині березня, "висунули високі вимоги до водіїв, солдатів та інструкторів з Оксбеля, які планували і проводили курси компактної підготовки".

"Вони взялися за справу відразу, займаючись по 12 годин на день протягом 2,5 місяця, щоб навчити спочатку себе, а потім українців. Усі впоралися із завданням добре, і я пишаюся тією допомогою та підтримкою, яку надають Збройні сили та всі причетні до оборони України від Росії", – сказав командувач оборони Данії генерал Флемінг Лентфер.

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За враженнями начальника 1-го артилерійського управління Данії підполковника Кеннета Рійшоя, на курси приїхали "молоді люди, що втомилися від битв, яких забрали просто з фронту в Данію".

"Але вони були дуже зацікавлені та неймовірно мотивовані вчитися", – додав він.

Жоден із данських інструкторів не розмовляв українською чи російською, і лише дуже небагато українців могли спілкуватися англійською. Проблему вирішили за допомогою перекладачів мовної школи Академії оборони.

Сервісна служба також навчила українських механіків, щоб вони могли самі обслуговувати та ремонтувати систему в Україні.

Загалом Данія навчила користуванню Caesar, яка має скорострільність близько шести пострілів за хвилину та здатна вражати цілі на дистанції до 40 км, близько 100 українських солдатів, водіїв та механіків.

3 1 січня 2023 року було оголошено, що Франція передасть Україні 12 додаткових САУ Caesar та навчить до літа 2000 військових ЗСУ.

У квітні журналісти виявили десятки шпигунів-дипломатів РФ у Північній Європі.

На початку липня Німеччина та Данія пообіцяли Україні десятки танків Leopard у найближчі тижні.

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