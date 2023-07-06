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Данські військові розсекретили відео навчання українських артилеристів на САУ Caesar видео

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06.07.2023, 12:41
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Міноборони Данії показало, як українські військові освоювали сучасні самохідні артилерійські установки Caesar. Повідомляється, що інструктори "в найкоротші терміни та в умовах великого цейтноту" навчили українців користуватися системами, які Данія подарувала Україні.

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19 січня данський уряд та парламент ухвалили рішення передати Україні всі 19 данських Сaesar. 20 квітня перші САУ було перекинуто до України. Раніше ці 32-тонні системи калібру 155 мм планувалося передати 1-й артилерійській дивізії ЗС Данії на початку 2023 року.

Тритижневий тренінг стартував у середині березня, "висунули високі вимоги до водіїв, солдатів та інструкторів з Оксбеля, які планували і проводили курси компактної підготовки".

"Вони взялися за справу відразу, займаючись по 12 годин на день протягом 2,5 місяця, щоб навчити спочатку себе, а потім українців. Усі впоралися із завданням добре, і я пишаюся тією допомогою та підтримкою, яку надають Збройні сили та всі причетні до оборони України від Росії", – сказав командувач оборони Данії генерал Флемінг Лентфер.

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За враженнями начальника 1-го артилерійського управління Данії підполковника Кеннета Рійшоя, на курси приїхали "молоді люди, що втомилися від битв, яких забрали просто з фронту в Данію".

"Але вони були дуже зацікавлені та неймовірно мотивовані вчитися", – додав він.

Жоден із данських інструкторів не розмовляв українською чи російською, і лише дуже небагато українців могли спілкуватися англійською. Проблему вирішили за допомогою перекладачів мовної школи Академії оборони.

Сервісна служба також навчила українських механіків, щоб вони могли самі обслуговувати та ремонтувати систему в Україні.

Загалом Данія навчила користуванню Caesar, яка має скорострільність близько шести пострілів за хвилину та здатна вражати цілі на дистанції до 40 км, близько 100 українських солдатів, водіїв та механіків.

Євген Пилипенко
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війнавійськова допомоганавчанняартилеріяданіяCAESARСАУ
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