Минобороны Дании показало, как украинские военные осваивали современные самоходные артиллерийские установки Caesar. Сообщается, что инструкторы "в кратчайшие сроки и в условиях большого цейтнота" обучили украинцев пользоваться системами, какие Дания подарила Украине.

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19 января датское правительство и парламент приняли решение передать Украине все 19 датских Сaesar. 20 апреля первые САУ были переброшены в Украину. Ранее эти 32-тонные системы калибра 155 мм планировалось передать 1-й артиллерийской дивизии ВС Дании в начале 2023 года.

Трехнедельный тренинг стартовал в середине марта, "предъявлялись высокие требования к водителям, солдатам и инструкторам из Оксбёля, которые планировали и проводили курсы компактной подготовки".

"Они взялись за дело сразу, занимаясь по 12 часов в день в течение 2,5 месяца, чтобы обучить сначала себя, а затем украинцев. Все справились с задачей хорошо, и я горжусь той помощью и поддержкой, которую оказывают Вооруженные силы и все причастные к обороне Украины от России", – сказал командующий обороной Дании генерал Флемминг Лентфер.

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По впечатлениям начальника 1-го артиллерийского управления Дании подполковника Кеннета Рийшоя, на курсы приехали "уставшие от сражений молодые люди, которых забрали прямо с фронта в Данию".

"Но они были очень любопытны и невероятно мотивированы учиться", — добавил он.

Ни один из датских инструкторов не говорил по-украински или по-русски, и лишь очень немногие украинцы могли общаться по-английски. Проблему решили с помощью переводчиков языковой школа Академии обороны.

Сервисная служба также обучила украинских механиков, чтобы они могли сами обслуживать и ремонтировать систему в Украине.

В общей сложности Дания обучила использованию Caesar, которая имеет скорострельность около шести выстрелов в минуту и способна поражать цели на дистанции до 40 км, около 100 украинских солдат, водителей и механиков.

31 января 2023 года было объявлено, что Франция передаст Украине 12 дополнительных САУ Caesar и обучит к лету 2000 военных ВСУ.

В апреле журналисты выявили десятки шпионов-дипломатов РФ в Северной Европе.

В начале июля Германия и Дания пообещали Украине десятки танков Leopard в ближайшие недели.

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