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Запад мог бы передать Украине F-16 до лета – министр обороны Дании

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 14:07
Запад мог бы передать Украине F-16 до лета – министр обороны Дании - Фото
Троэлс Лунд Поульсен (скриншот с видео)
Глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен не исключает решения Запада о передаче Воздушным силам Украины истребителей западного образца уже этой весной. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на датские СМИ.
По словам Министра, это может быть сделано после того, как Словакия и Польша завершат поставки МиГ-29 в Украину.
Он отметил, что для этого придется объединить усилия с другими государствами-членами Альянса, и "также придется вести диалог с американцами".

"Дания не собирается делать это сама. Нам придется сделать это с несколькими странами", – сказал Поульсен.

Однако, как заметил датский чиновник, это решение может быть принято в ближайшее время, "до летних каникул".

"Я считаю, что мы можем принять решение в краткосрочной перспективе", – министр.

По открытым данным, на вооружении Дании стоят только истребители типа "F", поэтому справедливо говорить, что министр говорит именно о F-16.

Новость дополняется...

  • 10 апреля 2023 стало известно, что Дания передаст Украине 100 танков Leopard 1, поставка начнется к лету.
  • Польский министр обороны Мариуш Блащак ушел от прямого ответа на вопрос, будет ли Варшава передавать истребители F-16 Украине.

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Артем Джеріпа
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