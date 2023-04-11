Запад мог бы передать Украине F-16 до лета – министр обороны Дании
11.04.2023, 14:07
Троэлс Лунд Поульсен (скриншот с видео)
Глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен не исключает решения Запада о передаче Воздушным силам Украины истребителей западного образца уже этой весной. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на датские СМИ.
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По словам Министра, это может быть сделано после того, как Словакия и Польша завершат поставки МиГ-29 в Украину.
Он отметил, что для этого придется объединить усилия с другими государствами-членами Альянса, и "также придется вести диалог с американцами".
"Дания не собирается делать это сама. Нам придется сделать это с несколькими странами", – сказал Поульсен.
Однако, как заметил датский чиновник, это решение может быть принято в ближайшее время, "до летних каникул".
"Я считаю, что мы можем принять решение в краткосрочной перспективе", – министр.
По открытым данным, на вооружении Дании стоят только истребители типа "F", поэтому справедливо говорить, что министр говорит именно о F-16.
Новость дополняется...
- 10 апреля 2023 стало известно, что Дания передаст Украине 100 танков Leopard 1, поставка начнется к лету.
- Польский министр обороны Мариуш Блащак ушел от прямого ответа на вопрос, будет ли Варшава передавать истребители F-16 Украине.
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