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Мельник похвалил главу Минобороны ФРГ и призвал не избегать темы самолетов для Украины

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 13:33
Мельник похвалил главу Минобороны ФРГ и призвал не избегать темы самолетов для Украины - Фото
Андрей Мельник (Скриншот видео)

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник одобрительно отозвался о министре обороны Германии Борисе Писториусе, но тут же призвал его не избегать темы самолетов и кораблей для Украины. Об этом Мельник сказал в интервью RND.

Замглавы МИД заявил, что Писториус придал новый импульс Германии в ее военной помощи Украине.

"Мы чувствуем, что министр Писториус придал этому делу новый импульс. Хотелось бы, чтобы господин Писториус был министром обороны 24 февраля прошлого года. Тогда ход войны мог быть другим. Столько времени потрачено впустую. Но с этим покончено, теперь нам предстоит вместе решать новые задачи", – заявил Мельник.

Украинский дипломат в очередной раз потребовал у Германии предоставить ВСУ боевые самолеты и военные корабли.

"Эти решения должны быть приняты очень скоро. Мы призываем нового министра обороны перестать уклоняться и заняться этим центральным вопросом", – сказал он.

Замглавы МИД поблагодарил Германию за недавние поставки основных боевых танков Leopard 2 и бронетранспортеров Marder.

"К сожалению, приходится констатировать, что этого недостаточно. Танки – хороший первый шаг, но они ни в коем случае не являются гарантией того, что Украина сейчас сможет быстро оттеснить россиян. Для этого мы должны мыслить в других измерениях. Насколько нам известно, россияне могут обновлять или производить до десяти танков в день. Вот почему мы надеемся, что немцы последуют их примеру с боевыми танками и другим вооружением", – сказал Мельник.

Читайте также: Немцев сегодня убеждают, что они сделали чуть ли не слишком много для Украины – МИД

Наталія Медведєва
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