Немцев сегодня убеждают, что они сделали чуть ли не слишком много для Украины – МИД

В Германии распространяется точка зрения, что немцы уже сделали чуть ли не слишком много для Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в интервью РБК-Украина.

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"Немцев сегодня убеждают, что они уже и так сделали чуть ли не слишком много для нас. Этот нарратив уже повсюду тихонько насаждается в Германии", – сказал Мельник.

Он пояснил, что раньше чуть ли не еженедельно тема Украины и российской войны была если не на титульной странице, то составляла мейнстрим в главных немецких журналах, таких как Spiegel, Stern, Focus.

"А с февраля, то есть уже фактически два месяца, все, к сожалению, постепенно меняется. То же касается главных пяти политических ток-шоу в ФРГ – Anne Will, Maischberger, Maybrit Illner, Markus Lanz и Hart aber fair. Вместо того чтобы дискутировать о самолетах для ВВС Украины, о дополнительных танках, сейчас в центре внимания такие вопросы, как угроза банковского кризиса, климатические изменения, расходы собственников жилья на энергосанацию", – сказал замглавы МИД.

Он отметил, что такая ситуация выгодна федеральному правительству, потому что практически сошло на нет общественное давление, чтобы Берлин продолжал наращивать помощь Украине.

"Безусловно, более 3 миллиардов евро на оружие, которое Германия дала нам за тринадцать с лишним месяцев войны, – это действительно круто, мы благодарны за эту поддержку. Но давайте будем честными: этого очевидно недостаточно. У нас есть зазор как в самом Бундесвере, так и в немецкой промышленности, которая, слава Богу, начинает получать зеленый свет", – сказал Мельник.

Он рассказал, что на вооружении Бундесвера находились, по данным МИД, 328 танков Leopard 2. Из них Украине было передано 18 – около 6%. Что касается БМП Marder, то Берлин передал ВСУ только 5% своих запасов.

"Кроме того, немецкое войско располагает около 600 бронетранспортерами Fuchs. Это очень эффективная бронированная техника, которая нам сегодня весьма пригодилась бы в безопасной перевозке войск на линию фронта, а главное – для подготовки большого контрнаступления. К сожалению, нам до сих пор не передали ни одного такого БТР", – заявил дипломат.

Он добавил, что в Бундесвере есть гусеничная боевая бронированная машина для десантных войск Wiesel, это очень эффективные образцы оружия, несмотря на то что им 20-30 лет.

"Это те вещи, которые немцы могут сделать уже сегодня, одним росчерком пера. Министр Писториус принял решение, быстренько подготовили экипажи, и уже через месяц-полтора эти машины помогут защитить Бахмут и другие украинские города", – сказал Мельник.

14 марта гендиректор Rheinmetall заявил, что компания готова предоставить Украине столько снарядов, сколько нужно, но для этого необходимо удвоить производство в Европе.

3 апреля стало известно, что Rheinmetall строит свой центр возле границы с Украиной. Там будут обслуживать танки и САУ.

4 апреля вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек извинился, что Германия долго не давала оружие Украине.

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Наталія Медведєва

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