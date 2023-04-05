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"Немецкие войска в Украине". Вице-канцлер Германии провел красную черту помощи Киеву

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 12:07
Роберт Хабек в больнице с ранеными военными ВСУ (фото - ОП)

Посетивший 3-4 апреля Украину вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что его страна "не должна становиться участником войны" России против украинского народа и государства. Красная черта военной помощи ФРГ – это ввод немецких войск в Украину, сказал он радио Deutschlandfunk.

Ему задали вопрос, где он лично провел бы красную черту в помощи украинскому народу. Ответ Хабека: "Немецкие войска не должны быть в Украине".

По его словам, "важно, чтобы этот лимит [военной помощи] всегда сохранялся. <...> Чтобы мы не зашли так далеко, что нас начнут активно вовлекать в войну", — пояснил германский министр экономики.

Он завил, что немецкое правительство предоставит гарантии компаниям, которые будут инвестировать в Украину во время войны; Bayer и Fixit готовы расширяться.

Читайте также: "Мне очень стыдно". Вице-канцлер извинился, что Германия долго не давала оружие Украине

Євген Пилипенко
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Германия война военная помощь роберт хабек
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