"Немецкие войска в Украине". Вице-канцлер Германии провел красную черту помощи Киеву
Посетивший 3-4 апреля Украину вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что его страна "не должна становиться участником войны" России против украинского народа и государства. Красная черта военной помощи ФРГ – это ввод немецких войск в Украину, сказал он радио Deutschlandfunk.
Ему задали вопрос, где он лично провел бы красную черту в помощи украинскому народу. Ответ Хабека: "Немецкие войска не должны быть в Украине".
По его словам, "важно, чтобы этот лимит [военной помощи] всегда сохранялся. <...> Чтобы мы не зашли так далеко, что нас начнут активно вовлекать в войну", — пояснил германский министр экономики.
Он завил, что немецкое правительство предоставит гарантии компаниям, которые будут инвестировать в Украину во время войны; Bayer и Fixit готовы расширяться.
- 29 марта 2023 года Германия обещала Украине еще 12 млрд евро на военную помощь, а 31 марта согласилась помочь модернизировать украинскую ГТС для транспортировки водорода.
- В начале апреля стало известно, что Rheinmetall строит свой центр возле границы с Украиной.
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