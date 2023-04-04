"Мне очень стыдно". Вице-канцлер извинился, что Германия долго не давала оружие Украине
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек извинился перед украинцами за то, что после начала полномасштабного вторжения России Германия долго не оказывала военную помощь Украине. Об этом Хабек сказал во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.
Вице-канцлер ФРГ напомнил, что Германия не сразу стала передавать оружие Украине, но потом изменила позицию и начала помогать.
"Это заняло очень много времени и было слишком поздно, я знаю это. Я думаю, что не все немецкие политики сказали бы то же самое, но мне очень стыдно, что это произошло слишком поздно. И теперь часть моей работы в последний год – помогать, чтобы украинцы получали оружие так быстро, как это возможно", – сказал Хабек.
- В конце 2021 – первой половине 2022 года Германия последовательно отказывалась давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирувала поставки Киеву вооружений через НАТО. Также ФРГ не разрешала Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое было в Таллине.
- 26 января 2022 года Германия пообещала поставить Украине 5000 военных касок для защиты от агрессии России. Но и их поставка постоянно откладывалась.
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