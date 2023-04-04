UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Мне очень стыдно". Вице-канцлер извинился, что Германия долго не давала оружие Украине

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 17:34
Роберт Габек (скриншот видео)

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек извинился перед украинцами за то, что после начала полномасштабного вторжения России Германия долго не оказывала военную помощь Украине. Об этом Хабек сказал во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Вице-канцлер ФРГ напомнил, что Германия не сразу стала передавать оружие Украине, но потом изменила позицию и начала помогать.

"Это заняло очень много времени и было слишком поздно, я знаю это. Я думаю, что не все немецкие политики сказали бы то же самое, но мне очень стыдно, что это произошло слишком поздно. И теперь часть моей работы в последний год – помогать, чтобы украинцы получали оружие так быстро, как это возможно", – сказал Хабек.

Читайте также: Вице-канцлер ФРГ: Поставки немецких танков Leopard немного запоздали

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война военная помощь роберт хабек
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 