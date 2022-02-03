Резников упрекнул Берлин: Слышим публичные заявления о помощи ВСУ, ответа на запросы нет

Правительство Германии пока делает только публичные заявления о военной помощи Украине, но официального ответа на обращение Минобороны все еще нет. Анонсированную поставку 5000 касок также документально Берлин пока не подтвердил, сказал на брифинге министр обороны Алексей Резников.

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"По состоянию на сегодняшний день, кроме публичного заявления моей коллеги, министра обороны Германии на заседании правительства, никакого письменного подтверждения мы пока не получили", – отметил он.

По словам Резникова, посол Германии в Украине Анка Фельдхузен сказала, что документ о передаче касок готовится и скоро будет направлен в украинское ведомство. Он подчеркнул, что пока "кроме публичных заявлений бюрократически-документального подтверждения нет".

Министр подчеркнул, что Украина просила Берлин "прекратить блокировку со стороны официального правительства Германии поставки нам оружия другими странами", а не поставку касок.

Как отметил Резников, о средствах защиты упоминалось в официальном обращении ко всем правительствам стран – просили "предоставить нам вооружение, системы защиты, в том числе шлемы и бронежилеты". Он добавил, что "письменно наш пресс-атташе по военным вопросам по этому поводу обращался в правительство Германии".

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Яна Катасонова

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