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Германия отправит Украине 5000 военных касок

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2022, 15:26
Германия отправит Украине 5000 военных касок - Фото
Кристина Ламбрехт (Фото - ЕРА)

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ФРГ поставит Украине 5000 военных защитных касок. Об этом она сказала после заседания оборонного комитета Бундестага, передает Handelsblatt.

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"Это очень четкий сигнал: мы на вашей стороне", – заявила Ламбрехт. 

Она также также подчеркнула, что в переговорах по урегулированию конфликта есть красные линии.

"Соблюдение международного права не может быть предметом переговоров. Целостность государств и суверенитет альянса не могут обсуждаться", – сказала она.

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Оксана Житнюк
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