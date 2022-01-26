Германия отправит Украине 5000 военных касок

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ФРГ поставит Украине 5000 военных защитных касок. Об этом она сказала после заседания оборонного комитета Бундестага, передает Handelsblatt.

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"Это очень четкий сигнал: мы на вашей стороне", – заявила Ламбрехт.

Она также также подчеркнула, что в переговорах по урегулированию конфликта есть красные линии.

"Соблюдение международного права не может быть предметом переговоров. Целостность государств и суверенитет альянса не могут обсуждаться", – сказала она.

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Оксана Житнюк

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