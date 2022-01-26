Германия отправит Украине 5000 военных касок
26.01.2022, 15:26
Кристина Ламбрехт (Фото - ЕРА)
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ФРГ поставит Украине 5000 военных защитных касок. Об этом она сказала после заседания оборонного комитета Бундестага, передает Handelsblatt.
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"Это очень четкий сигнал: мы на вашей стороне", – заявила Ламбрехт.
Она также также подчеркнула, что в переговорах по урегулированию конфликта есть красные линии.
"Соблюдение международного права не может быть предметом переговоров. Целостность государств и суверенитет альянса не могут обсуждаться", – сказала она.
- 22 января Ламбрехт заявила, что Берлин предоставит Украине военный полевой госпиталь за 5,3 млн евро.
- При этом давать Украине оружие для защиты от российской агрессии Германия последовательно отказывается и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО. Также в Германии призывают "осмотрительно" подходить к выбору санкций против России и "учитывать последствия". По данным Bloomberg, ФРГ настаивает не включать в пакет санкций ограничения для энергетического сектора.
- 21 января WSJ сообщил, что Германия не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина.
- МИД Украины выразил послу Германии глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного вооружения.
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