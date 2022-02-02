Кличко: Германия должна распрощаться с Северным потоком-2, если хочет поддержать Украину

Если Германия хочет поддержать Украину, то должна забыть о запуске российско-немецкого газопровода Северный поток-2. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Zeit, передает Welt.

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"Если Германия хочет поддержать Украину, то она должна попрощаться с Северным потоком-2. Это был бы важный инструмент", – сказал он.

Кличко считает, что Германия должна действовать в такой трудный момент. Мэр Киева понимает, что СП-2 был бы полезен для экономики Германии, однако подчеркивает – "зависимость от России опасна", ведь она хочет "не просто вернуть Украину в свою зону влияния".

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Он также отрицает заявления экс-канцлера Германии и нынешнего главы набсовета Роснефти Герхарда Шредера, который обвинил Украину в "бряцании оружием".

"Мне действительно интересно, от имени какой страны на самом деле выступает этот немецкий политик. Наверное, больше от России и его друга Путина (президента РФ. – Ред.), чем от Германии, верно?" – сказал Кличко.

Мэр Киева также отметил, что помощь Германии Украине помогла бы стабилизировать всю Европу. Он не понимает, почему правительство ФРГ отказывается оказывать военную помощь Украине, даже учитывая историю Германии.

"Дело не только в Украине. Речь идет о стабильности всей Европы. Вы не можете объяснить решения прошлым, а должны обеспечивать и формировать будущее... Я понимаю, что Германия не поставляет оружие агрессивным странам. Но совсем другое дело, когда ты хочешь защитить себя", – добавил он.

СПРАВКА. Партия Кличко . Партия Кличко УДАР является партнером одной из крупнейших немецких партий ХДС. Кроме того, во время боксерской карьеры он часто выступал в Германии, где был любимцем местной публики

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Марк Сировой

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