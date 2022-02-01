Польский премьер о политике Берлина по Украине: Путина нужно остановить, пока не поздно

Польский премьер Матеуш Моравецкий назвал "большим разочарованием" позицию Германии по ситуации вокруг Украины, а участие Берлина в строительстве газопровода Северный поток-2 – "большой ошибкой". В интервью LB.ua он надеется, что Запад остановит агрессивную российскую экспансию до того, как Кремль развяжет большую войну.

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"Мир и война касаются всех нас. Поэтому все мы должны быть полны решимости противостоять российской угрозе", – сказал он и добавил, что Германия "действует слишком мягко и разочаровывает", причем мотивы такого поведения вторичны, в отличие от последствий.

Моравецкий говорит, что у него нет единого ответа на вопрос о мотивах нынешней политики Берлина, которая "беспокоит Европу, и самое время исправить эту пассивную позицию". Экономических мотивов, считает он, недостаточно для объяснения поведения ФРГ, которая отказывается продавать Украине оружие.

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"Возможно, осторожность германской политики является результатом исторических страхов и особой роли Германии в европолитике после Второй мировой войны. Но если истории есть что сказать, она говорит так: Владимира Путина нужно остановить, пока не поздно", – сказал премьер Польши.

Он добавил, что будет призывать канцлера Олафа Шольца к данным шагам и к тому, что Германия "должна взять на себя большую ответственность за безопасность Европы".

Относительно ультиматума Кремля Западу (не брать Украину в НАТО и вообще "откатить" Альянс до границ 1997 года) Моравецкий заявил, что в НАТО осознают – "когда Россия ставит ультиматум, она готовится сделать следующий шаг". И потому, резюмирует он, необходимо укрепить восточный фланг НАТО.

Евгений Пилипенко

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