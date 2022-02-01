UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Польский премьер о политике Берлина по Украине: Путина нужно остановить, пока не поздно

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 12:20
Польский премьер о политике Берлина по Украине: Путина нужно остановить, пока не поздно - Фото
Олаф Шольц и Матеуш Моравецкий (Фото — EPA)

Польский премьер Матеуш Моравецкий назвал "большим разочарованием" позицию Германии по ситуации вокруг Украины, а участие Берлина в строительстве газопровода Северный поток-2 – "большой ошибкой". В интервью LB.ua он надеется, что Запад остановит агрессивную российскую экспансию до того, как Кремль развяжет большую войну.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мир и война касаются всех нас. Поэтому все мы должны быть полны решимости противостоять российской угрозе", – сказал он и добавил, что Германия "действует слишком мягко и разочаровывает", причем мотивы такого поведения вторичны, в отличие от последствий.

Моравецкий говорит, что у него нет единого ответа на вопрос о мотивах нынешней политики Берлина, которая "беспокоит Европу, и самое время исправить эту пассивную позицию". Экономических мотивов, считает он, недостаточно для объяснения поведения ФРГ, которая отказывается продавать Украине оружие.

Читайте также: Польша предлагает Украине ПЗРК Grom, боеприпасы и дроны

"Возможно, осторожность германской политики является результатом исторических страхов и особой роли Германии в европолитике после Второй мировой войны. Но если истории есть что сказать, она говорит так: Владимира Путина нужно остановить, пока не поздно", – сказал премьер Польши.

Он добавил, что будет призывать канцлера Олафа Шольца к данным шагам и к тому, что Германия "должна взять на себя большую ответственность за безопасность Европы".

Относительно ультиматума Кремля Западу (не брать Украину в НАТО и вообще "откатить" Альянс до границ 1997 года) Моравецкий заявил, что в НАТО осознают – "когда Россия ставит ультиматум, она готовится сделать следующий шаг". И потому, резюмирует он, необходимо укрепить восточный фланг НАТО.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России Матеуш Моравецкий война владимир путин геополитика нато угроза поддержка северный поток-2 ультиматум союзники
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 