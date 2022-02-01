Польский премьер о политике Берлина по Украине: Путина нужно остановить, пока не поздно
Польский премьер Матеуш Моравецкий назвал "большим разочарованием" позицию Германии по ситуации вокруг Украины, а участие Берлина в строительстве газопровода Северный поток-2 – "большой ошибкой". В интервью LB.ua он надеется, что Запад остановит агрессивную российскую экспансию до того, как Кремль развяжет большую войну.
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"Мир и война касаются всех нас. Поэтому все мы должны быть полны решимости противостоять российской угрозе", – сказал он и добавил, что Германия "действует слишком мягко и разочаровывает", причем мотивы такого поведения вторичны, в отличие от последствий.
Моравецкий говорит, что у него нет единого ответа на вопрос о мотивах нынешней политики Берлина, которая "беспокоит Европу, и самое время исправить эту пассивную позицию". Экономических мотивов, считает он, недостаточно для объяснения поведения ФРГ, которая отказывается продавать Украине оружие.
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"Возможно, осторожность германской политики является результатом исторических страхов и особой роли Германии в европолитике после Второй мировой войны. Но если истории есть что сказать, она говорит так: Владимира Путина нужно остановить, пока не поздно", – сказал премьер Польши.
Он добавил, что будет призывать канцлера Олафа Шольца к данным шагам и к тому, что Германия "должна взять на себя большую ответственность за безопасность Европы".
Относительно ультиматума Кремля Западу (не брать Украину в НАТО и вообще "откатить" Альянс до границ 1997 года) Моравецкий заявил, что в НАТО осознают – "когда Россия ставит ультиматум, она готовится сделать следующий шаг". И потому, резюмирует он, необходимо укрепить восточный фланг НАТО.
- Сегодня, 1 февраля, в Украину прибудут с визитом Моравецкий и премьер Великобритании Борис Джонсон.
- Эстония, как и некоторые другие страны, призывает Германию "прислушиваться к украинцам", а не стоять в сторонке. По мнению главы МИД Кулебы, украинцы "будут десятилетиями помнить" отказ Берлина от помощи Украине оборонительным оружием.
- Некоторые страны оказывают Украине помощь на фоне угрозы нового вторжения России непублично, сообщил министр обороны Резников.
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