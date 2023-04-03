В Украину прибыл вице-канцлер Германии и представители немецкого бизнеса – Handelsblatt

Утром 4 апреля в Киев приехал вице-канцлер Германии Роберт Хабек с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса. Об этом сообщает Handelsblatt.

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Как отмечается, Хабек прибыл в Украину для политических переговоров.

Вице-канцлер ФРГ и представители немецкого бизнеса буду обсуждать восстановление Украины и сотрудничество в энергетической сфере.

"Цель поездки — дать Украине четкий сигнал. Знак того, что мы верим в ее победу, в то, что она будет восстановлена, в то, что в Европе есть интерес не только в оказании поддержки в трудную минуту, но и в том, что Украина также будет экономически сильным партнером в будущем", – сказал Хабек по прибытии на киевский вокзал.

Сообщается, что сегодняшний визит Хабека – первый с начала полномасштабной войны и в качестве федерального министра.

Он заявил, что привез в Киев "бизнес-делегацию, которая дает Украине надежду на послевоенное восстановление".

По словам Хабека, конкретные инвестиционные решения либо уже приняты, либо пока нет. "Сейчас немецкая экономика говорит: "Мы можем сделать это снова" — и я хотел дать этот сигнал своим украинским друзьям", – сказал вице-канцлер Германии.

Нынешняя поездка на самом деле была запланирована на осень 2022 года, но затем ее пришлось отложить из-за зимнего наступления россиян, сказал Хабек.

В конце 2022 года вице-канцлер ФРГ назвал правильными поставки оружия ВСУ – и посочувствовал россиянам.

В феврале 2023-го Хабек признал: поставки немецких танков Leopard, чего Украина добивалась почти год, "немного запоздали".

При этом он боится, что ФРГ станет участницей войны, дав Украине боевые самолеты.

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Наталія Медведєва

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