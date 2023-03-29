Германия дает Украине еще 12 млрд евро на военную помощь

Бундестаг одобрил увеличение военной помощи Украине еще на 12 млрд евро. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Бюджетный комитет Бундестага по представлению федерального правительства Германии проголосовал за кардинальное увеличение военной помощи Украине, увеличив ее на 12 млрд евро. На текущий год выделено 3,24 миллиарда евро, а на последующие годы до 2032 – в общей сложности 8,82 миллиарда евро.

Выделенные средства будут использованы как для прямых поставок оружия в Украину, так и для перевооружения бундесвера, часть запасов оружия и боеприпасов которого были переданы для обороны Украины.

Комитет также откорректировал бюджет бундесвера на текущий год, что позволит быстрее начать восполнение запасов оружия и боеприпасов.

Ранее в распоряжении немецких журналистов оказалось конфиденциальное письмо Минфина ФРГ в бюджетный комитет Бундестага, в котором было сказано, что дополнительные расходы по этой статье "объективно неизбежны, поскольку без постоянной поддержки Украины существует серьезный риск, что Украина уступит в борьбе против российской агрессии с непредвиденными последствиями для европейского миропорядка".

27 марта сообщалось, что в Берлине намерены увеличить запланированную на ближайшие годы военную помощь Украине с 3 млрд до 15 млрд евро.

24 марта правительство Германии опубликовало содержание нового пакета военной помощи для Украины: в него вошли бронемашины Pionierpanzer 2 Dachs ("Барсук"), пулеметы MG3, запчасти для Leopard и Marder.

27 марта стало известно, что все 18 обещанных Германией танков Leopard 2 уже прибыли в Украину. Также в Украине уже находятся БМП Marder от ФРГ.

Сергій Бережний

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