Германия хочет расширить военную помощь Украине до 15 млрд евро – Spiegel

Немецкое правительство хочет многократно увеличить военную помощь Украине в ближайшие годы – с 3 млрд до 15 млрд евро. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, ссылаясь на конфиденциальное письмо Минфина ФРГ в бюджетный комитет Бундестага, имеющееся в распоряжении журналистов.

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В письме говорится, что дополнительные расходы "объективно неизбежны, поскольку без постоянной поддержки Украины существует серьезный риск того, что Украина проиграет оборонную борьбу против российского агрессора с непредвиденными последствиями для европейского миропорядка".

В материале немецкого СМИ говорится, что в нынешнем бюджетном году Берлин выделил 2,2 млрд евро на "модернизацию государств-партнеров в сферах безопасности, обороны и стабилизации".

Минобороны Германии использует эти деньги для оплаты значительной части поставок вооружений в Украину, а также замены систем, переданных со складов Бундесвера.

По информации журналистов, в этом году данная сумма должна быть увеличена более чем вдвое – на 3,2 млрд, до свыше 5,4 млрд евро. Также в ближайшие годы на "разрешения на обязательства" будет выделено дополнительно 8,8 млрд евро, отмечают в издании. На эти цели был запланирован 1 млрд.

В целом помощь Украине может быть увеличена с нынешних 3,2 млрд до более 15 млрд евро.

В письме говорится, что в первую очередь средства будут направлены на противовоздушную оборону, бронированные гусеничные машины, поставки боеприпасов для систем вооружения и артиллерии.

24 марта правительство Германии опубликовало содержание нового пакета военной помощи для Украины: в него вошли бронемашины Pionierpanzer 2 Dachs ("Барсук"), пулеметы MG3, запчасти для Leopard и Marder.

Сегодня стало известно, что все 18 обещанных Германией танков Leopard 2 уже прибыли в Украину. Также в Украине уже находятся БМП Marder от ФРГ.

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Оксана Житнюк

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