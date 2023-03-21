Шольц: Война России против Украины может быть долгой, а потом придется расчищать завалы

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что агрессивная война России в Украине не закончится быстро, а потом придется еще долго разбираться с ее последствиями. Об этом Шольц сказал в интервью Rheinische Post.

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Как отмечается, канцлер ясно дает понять, что не ждет, что война России против Украины закончится быстро.

"Мы должны быть готовы к тому, что это может занять много времени. Даже когда война закончится, все сразу не станет нормальным. Но мы также не должны останавливаться в стремлении прекратить войну", – сказал Шольц.

По словам канцлера ФРГ, обязательным условием справедливого мира является вывод Россией войск с территории Украины.

Шольц настаивает на необходимости восстановления порядка мира и безопасности.

"Границы не раздвигаются силой", – подчеркнул Шольц.

Канцлер ФРГ настроен на долгосрочные последствия войны.

"Мы должны понимать, что эта ужасная агрессивная война и ее последствия надолго займут нас, и что нам еще долго придется расчищать завалы", – сказал Шольц.

2 марта канцлер ФРГ заявил, что Россия не победит в войне.

16 марта Шольц сказал, что Украине срочно нужны боеприпасы, и Германия поможет обеспечить постоянные поставки.

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Наталія Медведєва

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