Шольца на трибуне засмеяли "друзья Путина". Ответил, что ничего хорошего их не ждет: видео

Германский канцлер Олаф Шольц заявил в Бундестаге: планы Евросоюза по климатической нейтральности "будут достигнуты", что будет хорошо для страны и континента в целом; а когда из ложи оппозиционной фракции Альтернатива для Германии в ответ на это засмеялись, глава правительства парировал – "...и плохо для АдГ". Об этом пишет RND.

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Канцлер призвал членов парламента и страны-члены ЕС продвигаться вперед по плану перехода к так называемой климатической нейтральности.

По словам Шольца, 2022 год "показал нам, чего мы можем достичь вместе, если будем солидарны и будем действовать решительно".

Он рассказал о том, как в течение нескольких месяцев ФРГ стала независимой от российских энергоносителей и построила новые трубопроводы и терминалы для сжиженного газа.

СПРАВКА. Климатическая (углеродная) нейтральность – нулевая эмиссия углерода или нулевые углеродные выбросы. Процесс устранения вредного воздействия выбросов углерода, то есть восстановления баланса на планете и возвращением ее к прежнему состоянию, преобладавшему полтора века назад.

"Никому не пришлось замерзать, не было экономического спада и не было закрытия промышленных предприятий. Это сработало, потому что все ответственные сплотились. Из этого опыта нужно взять в Европу уверенность, что великий переход, который нас ждет впереди, будет достигнут. Он закончится хорошо для нас в Германии и для Европы...", – заявил канцлер.

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На этом моменте в ложе АдГ, известной евроскептической и пророссийской политикой, раздались смешки.

"...И плохо для АдГ, потому что [их] бизнес-сфера исчезла", – отреагировал на смех Шольц.

На предстоящей неделе в Брюсселе главы государств и правительств 27 членов ЕС обсудят конкурентоспособность и энергетику, а также войну РФ против Украины.

Летом 2022 года АдГ призвала запустить Северный поток-2, Шольц назвал ее "партией России". А затем газопроводов не стало.

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Євген Пилипенко

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