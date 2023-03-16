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Шольца на трибуне засмеяли "друзья Путина". Ответил, что ничего хорошего их не ждет: видео

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 14:55
Шольца на трибуне засмеяли
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Германский канцлер Олаф Шольц заявил в Бундестаге: планы Евросоюза по климатической нейтральности "будут достигнуты", что будет хорошо для страны и континента в целом; а когда из ложи оппозиционной фракции Альтернатива для Германии в ответ на это засмеялись, глава правительства парировал – "...и плохо для АдГ". Об этом пишет RND.

Канцлер призвал членов парламента и страны-члены ЕС продвигаться вперед по плану перехода к так называемой климатической нейтральности.

По словам Шольца, 2022 год "показал нам, чего мы можем достичь вместе, если будем солидарны и будем действовать решительно".

Он рассказал о том, как в течение нескольких месяцев ФРГ стала независимой от российских энергоносителей и построила новые трубопроводы и терминалы для сжиженного газа.

СПРАВКА. Климатическая (углеродная) нейтральность – нулевая эмиссия углерода или нулевые углеродные выбросы. Процесс устранения вредного воздействия выбросов углерода, то есть восстановления баланса на планете и возвращением ее к прежнему состоянию, преобладавшему полтора века назад.

"Никому не пришлось замерзать, не было экономического спада и не было закрытия промышленных предприятий. Это сработало, потому что все ответственные сплотились. Из этого опыта нужно взять в Европу уверенность, что великий переход, который нас ждет впереди, будет достигнут. Он закончится хорошо для нас в Германии и для Европы...", – заявил канцлер.

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На этом моменте в ложе АдГ, известной евроскептической и пророссийской политикой, раздались смешки.

"...И плохо для АдГ, потому что [их] бизнес-сфера исчезла", – отреагировал на смех Шольц.

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Євген Пилипенко
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