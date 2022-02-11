Лидер кремлевских лоббистов в Германии призвал "привыкать" к оккупации Крыма Россией

Лидер ультраправой партии Альтернатива для Германии, которая лоббирует российский нарратив в стране, призвал "привыкать" к оккупации Крыма Россией. Слова Тино Хрупаллы в утреннем эфире канала ZDF приводит Handelsblatt.

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Говоря о захвате украинского полуострова армией России, он заявил, что "это факт, к которому нужно понемногу привыкать, потому что Россия точно не отдаст Крым".

Хрупалла также повторил российскую пропаганду, что "население Крыма на референдуме проголосовало за воссоединение с РФ", говоря о фейковом плебисците под дулами автоматов российских войск на полуострове в марте 2014 года.

По мнению лидера АдГ, Украина "должна не провоцировать Россию" желанием вступить в НАТО, а быть нейтральной, "как Швеция и Финляндия".

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Политик призвал отказаться от вооружения Украины, так как, по его словам, российские войска "передвигаются за сотни километров от границы с Украиной по территории России и имеют на это право", и это якобы не угроза Украине. Точно так же описывает ситуацию и военно-политическое руководство РФ.

Сегодняшние высказывания Хрупаллы активно распространяет как "мнение с Запада" российская пресса и подконтрольные оккупантам СМИ в Крыму.

Евгений Пилипенко

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