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Лидер кремлевских лоббистов в Германии призвал "привыкать" к оккупации Крыма Россией

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 13:34
Лидер кремлевских лоббистов в Германии призвал
Тино Хрупалла (фото — EPA)

Лидер ультраправой партии Альтернатива для Германии, которая лоббирует российский нарратив в стране, призвал "привыкать" к оккупации Крыма Россией. Слова Тино Хрупаллы в утреннем эфире канала ZDF приводит Handelsblatt.

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Говоря о захвате украинского полуострова армией России, он заявил, что "это факт, к которому нужно понемногу привыкать, потому что Россия точно не отдаст Крым".

Хрупалла также повторил российскую пропаганду, что "население Крыма на референдуме проголосовало за воссоединение с РФ", говоря о фейковом плебисците под дулами автоматов российских войск на полуострове в марте 2014 года.

СПРАВКА. Основанная в начале 2013 года партия Альтернатива для Германии с самого начала войны России против Украины выступает за отмену санкций против РФ, называет войну "внутренним делом Украины", а теперь – ратует за отмену поставок вооружений ВСУ, которые активизировались в последние недели на фоне угрозы масштабного вторжения страны-оккупанта. Депутаты партии ездят в Крым и ОРДЛО. Партия имеет 81 место из 736 в бундестаге и 228 из 1884 – в ландтагах. 10 представителей АдГ заседают в Европарламенте.

По мнению лидера АдГ, Украина "должна не провоцировать Россию" желанием вступить в НАТО, а быть нейтральной, "как Швеция и Финляндия".

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Политик призвал отказаться от вооружения Украины, так как, по его словам, российские войска "передвигаются за сотни километров от границы с Украиной по территории России и имеют на это право", и это якобы не угроза Украине. Точно так же описывает ситуацию и военно-политическое руководство РФ.

Сегодняшние высказывания Хрупаллы активно распространяет как "мнение с Запада" российская пресса и подконтрольные оккупантам СМИ в Крыму.

Евгений Пилипенко
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