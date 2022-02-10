Лавров назвал "разговором немого с глухим" переговоры с Трасс о деэскалации в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подвел итоги переговоров с главой британского Форин-офиса Лиз Трасс фразой "разговор немого с глухим". Он сделал это на их совместном брифинге после окончания переговоров.

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Трасс, в свою очередь, заявила, что у Кремля еще есть возможность "прекратить агрессию против Украины, которая серьезно подрывает международные позиции России".

Глава Форин-офиса повторила, что увязывание безопасности России с вступлением Украины в НАТО – это ошибка. Она призвала Россию вернуться в общеевропейский политический мейнстрим. "Например, Россия может вернуться к соблюдению Будапештского меморандума, а также вступить в переговоры о новом соглашении о транспарентности в разработке и размещения в ядерном вооружении".

Россия вполне способна сделать выбор, который может привести к лучшему будущему для всех европейских народов, сказала Трасс.

Трасс также заявила, что "никто не подрывает безопасность России – это просто неправда".

Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия никому не угрожает и не ведет никакой агрессии. "Какая агрессия, против кого агрессия?" – удивленно спросил он. Лавров также считает, что Россия никому не угрожала, наоборот, сама постоянно получает угрозы введения санкций.

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Сергей Бережной

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