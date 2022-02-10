UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лавров назвал "разговором немого с глухим" переговоры с Трасс о деэскалации в Украине

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 12:47
Лавров назвал
Сергей Лавров (Фото - пресс-служба МИД России)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подвел итоги переговоров с главой британского Форин-офиса Лиз Трасс фразой "разговор немого с глухим". Он сделал это на их совместном брифинге после окончания переговоров.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Трасс, в свою очередь, заявила, что у Кремля еще есть возможность "прекратить агрессию против Украины, которая серьезно подрывает международные позиции России". 

Глава Форин-офиса повторила, что увязывание безопасности России с вступлением Украины в НАТО – это ошибка. Она призвала Россию вернуться в общеевропейский политический мейнстрим. "Например, Россия может вернуться к соблюдению Будапештского меморандума, а также вступить в переговоры о новом соглашении о транспарентности в разработке и размещения в ядерном вооружении".

Россия вполне способна сделать выбор, который может привести к лучшему будущему для всех европейских народов, сказала Трасс. 

Трасс также заявила, что "никто не подрывает безопасность России – это просто неправда".

Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия никому не угрожает и не ведет никакой агрессии. "Какая агрессия, против кого агрессия?" – удивленно спросил он. Лавров также считает, что Россия никому не угрожала, наоборот, сама постоянно получает угрозы введения санкций. 

Читайте также: Корниенко: Союз с Британией и Польшей – это не альтернатива НАТО или ЕС

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России переговоры Сергей Лавров будапештский меморандум Лиз Трасс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 