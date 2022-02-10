Лавров назвал "разговором немого с глухим" переговоры с Трасс о деэскалации в Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подвел итоги переговоров с главой британского Форин-офиса Лиз Трасс фразой "разговор немого с глухим". Он сделал это на их совместном брифинге после окончания переговоров.
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Трасс, в свою очередь, заявила, что у Кремля еще есть возможность "прекратить агрессию против Украины, которая серьезно подрывает международные позиции России".
Глава Форин-офиса повторила, что увязывание безопасности России с вступлением Украины в НАТО – это ошибка. Она призвала Россию вернуться в общеевропейский политический мейнстрим. "Например, Россия может вернуться к соблюдению Будапештского меморандума, а также вступить в переговоры о новом соглашении о транспарентности в разработке и размещения в ядерном вооружении".
Россия вполне способна сделать выбор, который может привести к лучшему будущему для всех европейских народов, сказала Трасс.
Трасс также заявила, что "никто не подрывает безопасность России – это просто неправда".
Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия никому не угрожает и не ведет никакой агрессии. "Какая агрессия, против кого агрессия?" – удивленно спросил он. Лавров также считает, что Россия никому не угрожала, наоборот, сама постоянно получает угрозы введения санкций.
- 22 января Трасс заявила, что Лондон хочет новых трехсторонних связей с Варшавой и Киевом.
- Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создает новый формат сотрудничества с Польшей и Великобританией.
- Также сегодня в Киеве будут премьеры Великобритании Борис Джонсон и Польши Матеуш Моравецкий.
- На фоне угрозы нового российского вторжения Британия может поставить Украине дополнительное вооружение в придачу к 2000 противотанковых гранатометов, которые были поставлены ранее. Польша предлагает Украине ПЗРК Grom, боеприпасы и дроны.
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